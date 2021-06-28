تكريم طلاب مركز التلاوة والتجويد ببركة الموز

نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

احتفل فريق الاتحاد ببركة الموز التابع لنادي نـزوى بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنيابة بختام مراكز التجويد والتلاوة وتكريم المشاركين وذلك تحت رعاية الشيخ حمد بن خميس الصبيحي.

ونظرا للظروف الراهنة فقد اقتصرت فقرات الحفل على القرآن الكريم وكلمة لراعي المناسبة حث فيها أبناءه الطلاب على الاهتمام بكتاب الله تلاوة وتجويد وتدبرًا وحفظًا مستشهدًا في كلمته بآيات من الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تعلم القرآن الكريم والاهتمام به ورعايته والحفاظ عليه من خلال جعله من ضمن الأولويات الأساسية في جدولهم اليومي والتي لا بد أن يحرص عليها المسلم.

بعدها قام راعي الحفل بتكريم القائمين على المركز والطلاب الذين بلغ عددهم أربعين طالبًا. الجدير بالذكر أن هذه المركز كانت مستمرة خلال الجائحة من خلال تطبيق نظام التعلم عن بُعد باستخدام التقنية الحديثة واستخدام تقنية الفيديو. وفي الختام تقدم فريق الاتحاد ببركة الموز بجزيل الشكر والتقدير لكل من المؤسسات والشخصيات الداعمة.

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