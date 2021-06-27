اختتام البرنامج التدريبي لإعداد المدربين القضائيين والقانونيين بدول التعاون

نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

اختتم المعهد العالي للقضاء بولاية نـزوى برنامجه التدريبي (إعداد المدربين القضائيين والقانونيين) والذي شارك فيه عبر الاتصال المرئي أربعة وعشرون قاضيًا وعضو ادعاء عام ونيابة عامة من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاء عقده تنفيذًا لإحدى التوصيات الواردة في اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية بدول المجلس الذي عقد في شهر مارس من هذا العام. وكان هذا البرنامج التدريبي المشترك الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى دول المجلس قد امتد لأسبوعين، وتضمن عددًا من المحاور المتعلقة بأساسيات التدريب القضائي وإدارة العملية التدريبية، إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بمعينات التدريب وأساليبه، ومهارات التدريب والتقييم وفنون التعامل مع المتدربين، كما خضع المتدربون لعدد من الاختبارات ووسائل التقييم المختلفة بهدف التحقق من استفادتهم من البرنامج، وضمان تأهيلهم بشكل احترافي لتولي زمام التدريب القضائي والقانوني في المستقبل.

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