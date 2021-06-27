«الدفاع الوطني»: بدء فعاليات التمرين الاستراتيجي «صنع القرارـ 8»

مسقط ـ العمانية: بدأت أمس فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي (صنع القرار-8) الذي تنفِّذه كلية الدفاع الوطني للمشاركين بالدورة الثامنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل. ويهدف التمرين إلى إرساء قواعد فكرية ومنهجية استراتيجية لتحقيق مبدأ التعاون المشترك والتكامل بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، كما يهدف إلى التطبيق العملي والممارسة الفعلية لأدوات التخطيط الاستراتيجي في المستوى الوطني، والممارسة العملية لفنون ومهارات إدارة الأحداث والحالات الاستثنائية والطارئة من المنظور الإستراتيجي. وأوضح اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري ـ آمر كلية الدفاع الوطني، مدير التمرين أنَّ التمرين الإستراتيجي يأتي تتويجًا للمعارف والمهارات الأكاديمية التي اكتسبها المشاركون في الدورة، وترجمة للمعارف النظرية ضمن خطة المنهاج العام للدورة ومقرَّراتها الأكاديمية الاستراتيجية وفق أحدث أساليب التدريب وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. يذكر أن التمرين جاء متماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والمتطلبات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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