تعليمية شمال الشرقية تحقق نتائج مُتقدمة فـي مسابقة الابتكارات العلمية الطلابية

في المحليات 27 يونيو,2021 نسخة للطباعة

إبراء ـ العمانية: حققت تعليمية شمال الشرقية نتائج مُتقدمة في مسابقة الابتكارات العلمية الطلابية للعام الدراسي 2020/‏2021م التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم. وحصلت المحافظة على المركزين الثاني والثالث على مستوى السلطنة في مجال العلوم الهندسية والطاقة بالمسابقة، كما حققت المركزين الثاني والثالث على مستوى السلطنة في مجال العلوم والرياضيات في المسابقة ذاتها.

وتُعدُّ الابتكارات العلمية الطلابية إحدى الوسائل العلمية الحديثة التي تُساعد الطالب في الجانب العلمي التطبيقي من خلال ما يقوم به من ابتكارات واختراعات علمية مبنية على جوانب تطبيقية تُسهم في الوصول إلى ابتكارات علمية تُساعد في حلّ بعض الإشكالات في مجالات الحياة العامة.

وتُكرّس تعليمية شمال الشرقية جهودها في الاهتمام ودعم الابتكارات العلمية الطلابية في مختلف المجالات عبر توفير بيئة علمية مُحفّزة ومتابعة مستمرة وتشجيع الكفاءات العلمية بين الطلبة والمشرفين على مشاريعهم العلمية الابتكارية ساهمت في حصول المحافظة على العديد من الإنجازات.

وقال بدر بن أحمد الحبسي رئيس قسم الابتكار والأولمبياد العلمي بتعليمية شمال الشرقية إنَّ تعليمية شمال الشرقية وبالتعاون مع مختلف مدارس المحافظة وبمتابعة من المعلمين المشرفين على الابتكارات العلمية، تعمل على صقل مهارات الطلبة وتدريبهم في مختلف المجالات العلمية من خلال تقديم الدورات المبتدئة والمتقدمة لهم بالإضافة إلى تدريب المعلمين المشرفين على متابعة وتقييم المشاريع العلمية الابتكارية.

وأضاف أنَّ المديرية قدّمت للطلبة الدعم المادي والمعنوي عبر تكريم أصحاب المشاريع والابتكارات الحاصلة على مركز متقدمة في كافة المجالات وكذلك تحفيز مشرفيهم ومدارسهم، وذلك بكل تأكيد من أجل الوصول إلى نتائج مشرّفة لهؤلاء الطلبة في المجالات العلمية والمسابقات التي يشاركون بها على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا أنَّ ذلك لن يتأتى إلا من خلال المتابعة المستمرة لهم من أجل الخروج بابتكارات علمية تساهم في حلّ الكثير من القضايا وفي مختلف المجالات العلمية، وأشار الحبسي إلى أنّ ما تحقق من نجاحات لتعليمية شمال الشرقية في مجال الابتكارات العلمية جعل المحافظة في مقدمة المحافظات التعليمية بالسلطنة والتي يُشار إليها بالبنان في تحقيق النتائج العلمية في مختلف المسابقات.

وأكّد أنّ الإجادة العلمية أوصلت طلاب تعليمية المحافظة للمنافسة في المسابقات الدولية فلم تقتصر مشاركتهم على المسابقات المحلية فقط، وهناك مشروعان للطلبة في مجال الابتكارات العلمية يشاركان وينافسان على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر أنَّ المشروع الأول ينافس في مسابقة دولية تُنظّم في الولايات المتحدة الأميركية، فيما ينافس المشروع الثاني على المستوى الإقليمي من خلال المسابقة العربية للابتكارات الطلابية والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، وكان للمحافظة الشرف في تمثيل السلطنة عبر هذين المشروعين من بين إحدى عشرة محافظة تعليمية.

وقال الطالب المرهف بن عامر الرحبي من مدرسة عبدالله بن زيد للتعليم الأساسي في ولاية إبراء عن مشروع AI Genius brain والحاصل على المركز الثاني على مستوى السلطنة في مجال العلوم الهندسية والطاقة بالمسابقة، ويشاركه فيه زميله الطالب الخطاب بن غالب الحارثي: “يعمل هذا المشروع بتقنية الذكاء الاصطناعي وخوارزميات منها الـ face recognition حيث إنه يقوم بالتعرُّف على الأهداف والبشر والحيوانات وجميع ما هو حولنا في زمن لحظي سريع جدًّا لاتّخاذ قرار سريع وصحيح ليسهّل لنا الكثير من صعوبات الحياة وتحدياتها.

وأضاف أنَّ الجهاز يحتوي على منهجيتين في الوقت الحالي الأولى منهما باسم طلقة الرحمة وهي التي تقوم بالتمييز بين الأهداف المسموح بإطلاق الرصاص عليها من عدمه وذلك بتثبيت آلة تصوير وشريحة متنقلة تثبت على السلاح “المنظار” للمسافات البعيدة، أما المنهجية الثانية المُسمّاة بمنهجية البوابة الآمنة فهي لتمييز المُصرّح لهم بالدخول وتعدادهم كذلك وتؤكد نتائج المشروع كفاءته وجودته في سرعة استجابته في تحليل الصورة ونقلها إلى الشريحة للقيام بردّة الفعل المناسبة لكل منهجية على حدة.

من جانبه قال الطالب سلطان بن متعب الحبسي من مدرسة المهنا بن جيفر للتعليم الأساسي بولاية المضيبي وصاحب مشروع فكرة المنظومة الذكية للبيوت المحمية الحاصل على المركز الثاني على مستوى السلطنة في مجال العلوم والرياضيات: إنَّ فكرة المشروع تتلخص في تصنيع وابتكار نظام ضبط وتحكم ذاتي التشغيل لكل من الحرارة والرطوبة والتهوية داخل البيوت المحمية يعتمد على وحدة تبريد تعمل بنظام دائرة مياه مغلقة توفر المياه والطاقة والصيانة، مع وحدة ضبط وتحكم لنسبة الرطوبة تعمل ذاتيًّا عند تجاوز النسبة المحددة سابقًا إيجابًا أو سلبًا، مع دمج وحدة توليد طاقة كهربائية توربين مائي من خلال استغلال حركة المياه المستخدمة في وحدة ضبط الحرارة. وتحدّث الطالب الملهم بن خلفان البدوي من مدرسة الحواري للتعليم الأساسي بولاية المضيبي عن مشروعه منظم التباعد الاجتماعي الحاصل على المركز الثالث على مستوى السلطنة في مجال العلوم الهندسية والطاقة بالمسابقة قائلا: إنّ المشروع يهدفُ إلى إيجاد آلية تقنية حديثة تقوم بتسهيل التباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 – وخصوصًا في بيئة المؤسسات الحكومية والخاصة بشتى أشكالها بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج الأفراد من المؤسسات وضمان عدم المساس بجودة العمل والتزام الأفراد بالمسافات المحددة بينهم من خلال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأجهزة الاستشعار ودمجها بالتقنية الحيوية من خلال التعقيم الآلي للمؤسسات والتطبيقات الذكية المرتبطة بالنظام.