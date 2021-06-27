مشروع عنونة وترقيم المساكن والأحياء والمخططات السكنية .. متى يرى النور؟!

في المحليات 27 يونيو,2021 نسخة للطباعة

استطلاع ـ سعيد بن علي الغافري:

■■ يُعدُّ مشروع العنونة والترقيم من المشاريع التخطيطية المهمة في مدننا وقرانا العمانية، فهو من الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية ويساعد على سرعة تقديم الخدمات بصورة أفضل وأشمل في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها السلطنة في المجالات السكانية والاقتصادية والزراعية والسياحية، كما يعمل على سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في محل إقامته والاسترشاد في مجال البحوث والدراسات التي تقوم بها المؤسسات الخدمية.

ولأهمية هذا المشروع الاستراتيجي فإنّ الحاجة اصبحت ماسة، مع تطور الخدمات للشروع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي أضحى مطلبا ينشده أفراد المجتمع. (الخليج 365) استطلعت الآراء حول هذا الموضوع الخدمي المهم .. ■■

مشروع حيوي

عبدالعزيز بن حمدان البلوشي ـ رئيس لجنة الشئون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة الظاهرة يقول: يُعدُّ مشروع العنونة والترقيم في مدن وقرى ولاياتنا من المشاريع المهمة والضرورية يتوافق مع مشروع التعداد السكاني والزراعي، فهذه المشاريع تساعد الجهات الخدمية من سرعة التواصل والإنجاز دون وجود عرقلة في أعمالها وحقيقة هو مطلب وطني ومجتمعي، ونرى أن التسرع في تنفيذه أمر مهم وله غايات ومزايا عديدة يتواكب مع التطور الحضاري والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده بلادنا بصفة عامة من نهضة شاملة في كافة المجالات.

قاعدة بيانات

ويقول الدكتور سعيد بن راشد الشهومي: في إطار التطورات العالمية المتسارعة وخصوصا فيما يتعلق بمجالي التقدم التقني والاتصالات، وفي ضوء رؤية عمان 2040 المتضمنة عددًا من الخطط والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي انبثقت بمشاركة مجتمعية واسعة ومع استشراف المستقبل وتوقعاته بناء على المعطيات العالمية وسياق التنمية والتطور بين كافة دول العالم، ونظرًا لما تحمله الرؤية العمانية من محاور مهمة كالاقتصاد والتنمية، متضمنة تنمية المحافظات والمدن بشكل شامل ومستدام، باتت مسألة العنونة والترقيم تشكل قاعدة رصينة لدى الجهات الحكومية من شأنها أن تسهم في توفير بيانات ومعلومات واضحة ومتكاملة حول كافة الخدمات المنتشرة في ربوع السلطنة في مجالات: الإسكان (منازل ـ شوارعـ مؤسسات)، والزراعة والتجارة والصناعة، كما تشكل هذه المسألة البوصلة الحقيقية في مجال الحصر والتنمية المستدامة والتواصل مع المواطنين وتبادل المعلومات والاتصالات بين المؤسسات نفسها، وإنجاز المعاملات بسهولة ودون تكلف، خصوصا وأن السلطنة اتجهت نحو تفعيل الحكومة الإلكترونية التي من المتوقع أن تشمل مختلف مجالات التنمية في البلاد، وكذلك جهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يسعى إلى إيجاد نظام قائم على عنونة وترقيم المباني والمنشآت وتوحيد مسميات الشوارع والخدمات الأخرى، لذا فإن موضوع العنونة والترقيم بات مسألة وشيكة وحاسمة في ظل الرؤية العمانية والتنمية المتسارعة، واستقلال ميزانية المحافظات في تقديم الخدمات المختلفة، حيث تمكن عملية العنونة والترقيم من تشكيل قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تسهيل عمليتي الاتصال والتواصل مع كافة المواطنين، وكذلك التواصل بين المؤسسات نفسها لتشكل بذلك منظومة مترابطة ومتكاملة تسمح في وضع خطط التنمية والتطوير في جميع محافظات السلطنة.

الارتقاء بالخدمات

المحامي حميد بن مسعود الشملي يقول: نظام العنونة والترقيم من الأنظمة الحيوية والهامة للأفراد والمؤسسات والمدن عامة، ويسهم بشكل عام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كل مدينة، مشيرًا إلى أنه كما هو معلوم يساعد هذا النظام في وصول الأفراد ومزودي الخدمات الحكومية والخاصة إلى مواقعهم ووجهاتهم بكل سهولة ويسر وبشكل أدق مما يمكن استخدام نظام الملاحة الجغرافي من خلال توفير قاعدة البيانات للمواقع والأماكن المحددة، أضف إلى ذلك فإنه يسهم في تعزيز معايير جودة الحياة من خلال معالجته للعشوائية في المخططات القديمة وعدم التنظيم في المباني والشوارع والسكك، ولذا فإننا نطالب بأهمية تطبيق هذا النظام في مختلف محافظات السلطنة.

عنوان للرقي

ويقول أحمد بن راشد العبري ـ من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم: مع النمو الحضري والازدهار الاقتصادي لا بد من وضع آلية محددة لتنظيم المحافظات والولايات وفق عناوين واضحة وموحدة، من شأنها أن تسهل عملية التواصل بين كافة المؤسسات الخدمية، مما يجعل من عملية الوصول إلى الجهة أو الوجهة وحتى الأفراد أمرًا أسهل وفي ذات الوقت أسرع وأنجز، مؤكدًا بقوله: ونحن نشاهد مثل هذه العنونات والترقيمات في المدن الحديثة (السكنية والتجارية والصناعية .. وغيرها) مما يضفي على طابع المدينة شكلًا ومضمونًا حضاريًّا، يتواكب والتوجهات المستقبلية للدول الساعية نحو التقدم وعنوان للرقي.

مشروع مهم

ويرى مسلم بن سالم المحرزي ـ إداري أعمال، أن مشروع العنونة والترقيم في المحافظات للمساكن ذو أهمية بالغة في إيصال الخدمات والتواصل المجتمع، وفي ضوء اتجاه العالم إلى التسوق الإلكتروني وما تتطلبه تلك المواقع من عنونة واضحة ملزمة بات الأمر فرضيا وليس اختياريا للقيام بذلك. ومن واقع تجارب كوني أحد المستفيدين من خدمة التسويق الإلكتروني معتمدًا على التوصيل من المنزل إلى المنزل من خلال شركات التوصيل المنتشرة في البلد ولله الحمد ونظرًا لصعوبة التعرف على البيت المراد استلام أو تسليم الطلبية له برغم وصول المندوب إلى أقرب نقطة للمنزل من خلال أجهزة الملاحة المتعددة إلا أنه من الصعوبة بمكان الوصول للمنزل المراد بالسرعة المناسبة الشيء الذي يتسبب في إضاعة الوقت الذي هو العمود الفقري لمثل هذه الخدمات والسبب يعود لعدم وجود ترقيم واضح للسكة والمنزل.

تنموي وحضاري

الباحث والكاتب سعيد بن عامر اللمكي يقول: لا شك أن عملية النهضة الحضارية في سلطنتنا الحبيبة تستدعي تطوير نظام خاص للتسمية والترقيم في محافظاتها وولاياتها مما له الأثر الكبير وهذه الفكرة تخدم فئات كثيرة من مجتمعنا وبخاصة الذين يقطنون في أماكن بعيدة، لأن هذه العنونة تعد خطوة حضارية تتباهى بها المدن وأيضًا تسهيلًا للوقت والجهد للذين يبحثون عن مكان معين وخصوصًا للبحث عن المنازل وللوصول إلى المكان المقصود ومثلما قلت سابقًا فإنها تسهل الكثير والكثير على الناس، فهذا العمل بعد تطبيقه سيكون بادرة طيبة تخدم مصالح الجميع وأيضًا هذا المشروع يحتاج إلى اهتمام كبير من قبل المسؤولين.

وجهة نظر

سعيد بن سالمين اليعقوبي ـ من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة يقترح بتشكيل لجنة لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني على مستوى السلطنة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع كونها الجهة المعنية بمراجعة واعتماد خريطة السلطنة، وذلك لاختيار اسماء للشوارع، وعنونة وترقيم المنازل، حسب المناطق الجغرافية لكل محافظة، وكما تعلمون فإن الهدف الأسمى من الترقيم هو تسهيل عملية الاستدلال للمكان. فوضع أرقام للشوارع بدلًا من الأسماء، يشكل عبئًا على سالك الطريق للوصول لموقع معين بسهولة ويسر، لذلك أرى من وجهة نظري اتباع النظام العالمي للعنونة وهو أسماء للشوارع، يتم ربطها بنظام تحديد المواقع (GPS).

متطلبات مستقبلية

أما خميس بن سالم المنظري ـ من المديرية العامة للثروة الزراعية بمحافظة الظاهرة فيقول: مشروع العنونة والترقيم للمدن يعمل على التعرف على واقع المدن من خلال معرفة مسميات مناطقها وشوارعها، وهي تجسد الشخصية المكانية والحضارية للمدن وتعكس تاريخ الأمم والشعوب في المجتمعات العمرانية، كما أن نظام الترقيم والعنونة يلبي متطلبات ساكني المدينة من ناحية تقسيمها إلى ضواحي وأحياء ومناطق يسهل التعامل معها والوصول إليها خصوصًا مع التوسع العمراني والتنظيمي في هذا العصر، وتكمن أهمية مثل هذا النظام في استفادة الجهات العامة والخاصة واقترح أن تتم التسمية باختيار الأسماء من التاريخ العماني، سواء شخصيات تاريخية أو مدن أثرية وما شابهه وهي مهمة للترويج السياحي في نفس الوقت.