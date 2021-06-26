دراسة حول تأثير فحم شجرة السمر العماني على خصوبة التربة وتوليد التيار الكهربائي فـي الخلايا الكهروكيميائية

طالب بتعليمية جنوب الشرقية يشارك ببحث فـي المعرض الدولي السنوي بأميركا

صور ـ من عبدالله باعلوي:

حصلت دراسة بحثية حول تأثير فحم شجرة السمر العماني على خصوبة التربة وتوليد التيار الكهربائي في الخلايا الكهروكيميائية للطالب عبدالعزيز بن عمار آل فنة العريمي ـ من مدرسة السلطان سعيد بن تيمور للتعليم الأساسي بولاية صور بتعليمية جنوب الشرقية على المركز الرابع على مستوى مدارس السلطنة ونيله أربع نجوم للبحوث العلمية لبرنامج (GLOBE) البيئي وذلك خلال مشاركته في المعرض الدولي السنوي الذي أقيم (افتراضيًّا) بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل الماضي، وهي أعلى درجات التقييم في المعرض الدولي، حيث نال هذا الشرف مع 5 مدارس أخرى من السلطنة من بين 234 بحثًا مشاركًا من مختلف دول العالم، وقد أشرف على البحث عماد بن عبدالله الحتروشي ـ المشرف على برنامج (GLOBE) البيئي بمدرسة السلطان سعيد بن تيمور للتعليم الأساسي.

وتتلخص فكرة البحث حول دراسة أثر إضافة الفحم على التربة في تزويدها بالعناصر الغذائية وكيف يساعد الفحم في توليد التيار الكهربائي في الخلايا الكهروكيميائية وأهمية الاستفادة من بقايا الفحم المستخدم للأغراض المختلفة في السلطنة والاستفادة منه كمنتج مفيد وصديق للبيئة، حيث استخلصت نتائج البحث بتوصية الباحث للمجتمع باستغلال الفحم في المساعدة على تسريع نمو النبات وفي تصميم الخلايا الكهروكيميائية لتوليد التيار الكهربائي.

وقال الطالب عبدالعزيز بن عمار آل فنة العريمي: كما هو معلوم بأن شجرة السمر كغيرها من الغطاء النباتي لها أهمية كبيرة خصوصًا في المساهمة في تبادل الغازات، كما أن لها أهمية بالغة في التوازن البيئي، ورهي كن أساسي من أركان المقومات الحيوية، فتُعد بمثابة المأوى لبعض الكائنات الحية مثل: الحشرات والزواحف والطيور، كما أن لهذه الأشجار إضافة لكل ما سبق فإن عملية حرق أجزاء من هذه الأشجار كسيقانها وهو المصدر الأساسي لأجود أنواع الفحم يؤدي لتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسهم في زيادة نسبة التلوث في الغلاف الجوي مما يزيد من نسبة الملوثات في الهواء والتي تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تتسبب في تأثيرات خطيرة على بيئة كوكب الأرض وعلى الإنسان. وأضاف: وقد تبين من خلال التجارب وتطبيق بروتوكولات برنامج (GLOBE) البيئي ونتائج التحليل في المختبر المركزي التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عيِّنات الفحم بها مكوِّنات تسهم في تسميد التربة وجعلها أكثر صلاحية للزراعة، كما لوحظ عدم الاستفادة من كميات كبيرة من بقايا تصنيع الفحم في مواقع عديدة مثل أماكن تصنيع الفحم ذاتها وأيضًا بعض المواقع السياحية التي تكثر فيها الرحلات والتي يستخدم خلالها الفحم للشوي بشكل كبير إضافة للمنازل، وعليه تم جمع عيِّنات الفحم من هذه المواقع وبالتحديد من منطقة (شامة) بولاية صور، حيث تكثر فيها أشجار السمر وأماكن تصنيع الفحم وتم طحن الأجزاء الصلبة من الفحم وتحويلها لمسحوق، وخلطها بنسب متفاوتة مع التربة لاستخدامها في التسميد وتم اختيار نبات الحلبة لهذه الدراسة لسهولة الحصول على النتائج ولنموِّه السريع خلال أيام. وأوضح الطالب بأن النتائج أشارت أيضًا إلى فعالية استخدام الفحم في الحالة الصلبة كأقطاب في الخلايا الكهروكيميائية، وهذا ما أكدته المراجع والكتب العلمية، ففي الخلايا الكهروكيميائية التي نستعملها في توليد الكهرباء تكون الأقطاب فيها معدنية أو يكون أحدها من معدن والآخر من الجرافيت (وهو أحد أشكال الكربون المتآصلة) فتم تصميم 4 خلايا كهروكيميائية أحد أقطابها الفحم والقطب الآخر من الألمونيوم وغمسها بمحلول مائي من مسحوق الفحم، واتضح أنه وبزيادة عدد الخلايا يزيد التيار وبناءً على نتائج البحث نوصي المجتمع باستغلال الفحم في المساعدة على تسريع نمو النبات وفي تصميم الخلايا الكهروكيميائية لتوليد التيار الكهربائي.