السلطنة وآيسلندا تنظمان اجتماع مجموعة «أصدقاء المساواة بين الجنسين»

عقدت السلطنة ممثلة بالمندوبية الدائمة لها في منظمة الأُمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالشراكة مع المندوبية الدائمة لـ(آيسلندا) لدى اليونسكو، مؤخرًا، الاجتماع الثاني لمجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين (GoF) عبر الاتصال المرئي، برئاسة السفيرة أونور راميت ـ المندوبة الدائمة لآيسلندا، وسليمان بن خلفان المبسلي ـ نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى اليونسكو. واستعرضت كل من الدكتورة جميلة صفطاوي ـ مديرة شعبة المساواة بين الجنسين بمكتب المديرة العامة لليونسكو، والخبيرة آنا كرستينا ـ كبيرة محللي السياسات باليونسكو خلال الاجتماع أهم النتائج الرئيسية للتقرير العالمي لرصد التعليم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والآثار السلبية لجائحة (كوفيد ـ 19) على جهود أنظمة التعليم العالمية، وآلية إبقاء المدارس آمنة وشاملة مع ضمان التعليم الشامل للجميع. وأشاد أصحاب السعادة السفراء المشاركون في الاجتماع خلال الجلسة التفاعلية الختامية بعمل اليونسكو في هذا المجال، ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما تبقى من عقبات أمام المساواة بين الجنسين في التعليم لتحقيق أجندة التعليم 2030.

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