السلطنة تطلع على التجربة السعودية والقطرية فـي الضواحي السكنية والمشاريع التنموية

مسقط ـ العمانية: اختتم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ـ وزير الإسكان والتخطيط العمراني زيارته إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين.

والتقى معاليه خلال الزيارة مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين بالمملكة العربية السعودية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العاملة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).كما التقى معاليه خلال زيارته لدولة قطر الشقيقة بمعالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة وجهاز قطر للاستثمار.

كما قام معاليه بجولة في عدد من المشاريع والمواقع الخاصة بمجالات الإسكان والتخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر، واطلع على التجربة السعودية في الضواحي السكنية والتجربة القطرية في المشاريع العمرانية والتنموية.

وأشاد المسؤولون والمختصون في البلدين الشقيقين بتجربة السلطنة في الإسكان والتخطيط العمراني وما حققته من قفزات ونجاحات على مستوى المشاريع السكنية والبرامج التنظيمية وتخطيط المدن..وغيرها.

مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات الأخوية تُسهم في تبادل الخبرات والتجارب بما يحقّق توجهات قادة الدول الشقيقة ويلبّي تطلّعات وطموحات شعوبها.

وجاءت هذه الزيارات لتعكس الاهتمام المتبادل بالاطلاع على التجارب المختلفة لدى الدول الشقيقة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط العمراني لما تشهده من تطور مستمر في هذه القطاعات والقطاعات المرتبطة، وكذلك مستوى التقدم في الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري والتطور الذي تشهده منظومة التمويل العقاري ونتائج الشراكة مع القطاع الخاص تعزيزا لسُبل التعاون والشراكة والتبادل المعرفي وذلك من منطلق عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون الشقيقة.

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