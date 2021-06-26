مسقط ـ العمانية: تستأنف اليوم وزارة الصحة مُمثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط خدمة التحصين ضد ‎(كوفيد ـ 19) عن طريق السيارة بمقر الجمعية العمانية للسيارات للفئة العمرية من (45) سنة فما فوق وفئة الحوامل ابتداءً من الشهر الرابع. وأوضحت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط أن فترة التحصين ستكون من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً، وسيكون هناك تحديث أسبوعي مُتعلق بخدمة التطعيم عن طريق السيارة. وفي سياق متصل واصلت وزارة الصحة مُمثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط اليوم تطعيم الفئات المستهدفة باللقاحات المُضادة لـ(كوفيد ـ 19) للفئات المُحددة بمركز التحصين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

وشهد المركز انسيابية وسلاسة ابتداءً من بداية الدخول إلى مركز التحصين واجراءات التسجيل وصولًا إلى غرفة التحصين وأخذ اللقاح وعكس الإقبال الجيد من المستهدفين للتحصين الوعي الكبير بأهمية أخذ اللقاح ضد (كوفيد ـ 19).

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. استئناف خدمة التحصين ضد «كوفيد ـ 19» لقائدي المركبات بالجمعية العمانية للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.