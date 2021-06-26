فريق «أواصر» التطوعي لزراعة الموز بالداخلية يتوج أولا على مستوى السلطنة فـي برنامج «NXPLORERS»

نزوى ـ من سيف الهطالي:

تواصل تعليمية الداخلية تفوقها في مختلف المجالات التعليمية والفكرية والثقافية، حيث حققت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية ممثلة بمدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي بولاية نزوى المركز الأول على مستوى السلطنة في برنامج (NXPLORERS) من خلال مشروع فريق (أواصر) التطوعي لزراعة شتلات الموز. حيث قام الفريق بهمم أعضائه بالتخطيط والتنسيق لإحياء هذا الإرث المبارك الذي عرف عن نيابة بركة الموز وإسهامًا من إدارة المدرسة لرفد اقتصاد النيابة بمردود طيب من إنتاج ثمرة الموز.

وعن هذا الفوز والإنجاز حدثتنا عائشة بنت علي السليمية ـ مديرة مدرسة أم الفضل للتعليم الاساسي قائلة: سعدنا جدًّا بحصول المدرسة وفريق (أواصر) التطوعي على المركز الأول، وكنا على ثقة بتحقيق الفوز لما لمسناه من أهداف قد تحققت ورؤية مستقبلية يسعى لها الفريق بالتعاون مع أهالي نيابة بركة الموز، حيث يُعد فريق (أواصر) التطوعي لزراعة شجرة الموز فريقا طلابيا من مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي في نيابة بركة الموز انبثق هذا الفريق من مسابقة تطرحها شركة شل للتنمية المستدامة وتعنى بالطاقة والماء والغذاء، من هنا جاءت مبادرة الفريق لزراعة شتلات الموز وذلك بهدف إحياء موروث زراعة هذه الشجرة المباركة التي عرفت عنها النيابة منذ القدم، حيث تُعد أولى الأشجار التي زرعت فيها بعد شقّ فلج الخطمين في القرن السابع عشر الميلادي، وتم استجلاب أكثر من 1000 شتلة من مشاتل محلية لشجرة الموز تتميَّز بقابليتها للإنتاج وتمَّت زراعتها بالتنسيق مع المزارعين في منطقة (الجزيرة) بالنيابة، وشارك في الزراعة الصغير والكبير، كما حظيت بقبول كبير في أوساط المجتمع والأعيان.

وأضافت: فريق (أواصر) التطوعي مجموعة مكوَّنة من خمس طالبات ومعلمتين تشرفان على عمل الفريق، وتم اختيار زراعة شتلات الموز؛ لأنها في صلب موضوعات المسابقة ولكي يتم تحديد المشروع الذي تشارك به الطالبات كان لا بد أن تكون هناك مشكلة تلامسها الطالبات في المجتمع المحيط بهن، وجاء الحل من خلال ملاحظتنا خلال الآونة الأخيرة تناقص شجرة الموز في النيابة بعد أن كانت تزخر بزراعتها وجني المحصول منها والاستفادة منه كقيمة غذائية، فجاءت فكرة الاهتمام بالموروث ليستمر العطاء ولنوجِّه المزارعين لأهمية زراعة هذه الشجرة وفائدتها كجانب مالي وغذائي ولنحافظ على بيئتنا العمانية، كما كانت لدى الأجداد ولا يسعنا في هذا الجانب إلا أن أقدم كلمة شكر لمشايخ البلد وأعيانها وكافة المواطنين لدعمهم المتواصل ولطالبات ومشرفات المسابقة لدورهن الفاعل لتتويج المدرسة بهذا المركز.