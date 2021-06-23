«التعليم والبحوث» بالدولة تستعرض جاهزية البنى التحتية فـي الجامعة لتطبيق التعليم عن بعد

خلال استضافتها رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ـ رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعددا من مسؤولي الجامعة، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول (واقع سياسات وتشريعات التعلم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة).

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها التاسع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي ـ رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة إلى مناقشة السياسات والتشريعات المنظمة للتعليم عن بُعد بالجامعة، واستعرضت تجاربها عند تطبيق الدراسة، إضافة إلى استعراض التجارب الاقليمية والدولية في التعليم في هذا المجال. وتناولت اللجنة مع رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مدى جاهزية البنى التحتية في الجامعة لتطبيق التعليم عن بُعد، وأبرز التحديات في هذا المجال والحلول المقترحة، والتشريعات المقترح استحداثها في هذا الجانب، علاوة على استعراض المقترحات والتصورات والرؤى العملية التي من شأنها تطوير التعليم عن بعد في السلطنة.

حضر الاجتماع الدكتور أفلح بن زاهر الشقصي، والدكتور عيسى الهنائي ـ رئيس قسم البرامج التحضيرية.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى التعرف على التعليم عن بُعد والقائم على التقنية ماهيته وأهميته وآثاره، والتعرف على التحديات التي تواجهه وإيجاد التشريعات اللازمة لتطبيقه بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية واقتراح سياسات تضمن فعاليته وديمومته المستقبلية.

وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.