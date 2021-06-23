السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ«19» لقادة القوات البرية لدول المجلس

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة في الاجتماع التاسع عشر لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي.وقد مثّل وفد السلطنة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي ـ قائد الجيش السلطاني العماني. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمال الاجتماع لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي من شأنها الإسهام في تطوير مجالات العمل العسكري المشترك بين دول المجلس.

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