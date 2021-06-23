«الصحة» تواصل الحملة الوطنية للتحصين ضد «كوفيد ـ 19» للفئة العمرية «٤٥ سنة فما فوق» فـي جميع محافظات السلطنة

■ تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد ـ 19» الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة

■ المطعمون يشيدون بسهولة وسلاسة الإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض

مسقط ـ العمانية:

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

نخل ـ من سيف الكندي:

تواصل وزارة الصحة تطعيم الفئة العمرية (٤٥ سنة فما فوق) باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين للحملة، الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد ـ 19). وتواصلت في محافظة مسقط حملة التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ومركز الساحل الصحي بولاية قريات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.

وقالت الدكتورة عنبرين بنت سعيد البلوشية ـ طبيبة اختصاصية أولى والمدير الميداني لمركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المركز يشهد إقبالًا كبيرًا من المستهدفين في الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) للفئة العمرية من (٤٥ سنة فما فوق)، مشيرة إلى أن المركز يُطعم في اليوم الواحد ما يقرب من ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص. وأشاد عدد من المستهدفين في الحملة بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح في مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض مُثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70 بالمائة من السكان وستُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) التي وضعتها الوزارة.

المصنعة

تتواصل بولاية المصنعة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للفئة المستهدفة من سن 45 سنة فما فوق، وذلك بتنظيم من المؤسسات الصحية بالولاية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية وفريق المصنعة الخيري وبلدية المصنعة وجوالة وجوالات نادي المصنعة وشرطة عمان السلطانية.

بدأت الحملة بإقبال كبير من المواطنين الذين شملتهم الحملة وذلك بفضل تضافر جهود القائمين على الحملة. وقال الدكتور عبدالله بن سعيد اليحمدي ـ رئيس مجمع المصنعة الصحي: لقد تم اختيار ثلاثة مواقع للتطعيم بالولاية وذلك تسهيلًا للأشخاص وتقليل الازدحام على مواقع التحصين، حيث تم اختيار مجلس الشعيبة لتطعيم الرجال ومجلس آل جراد للنساء ومنتجع الميلينيوم للرجال والنساء، ولقد تم تجهيز تلك المواقع بالأدوات اللازمة لضمان الانسيابية في عملية التحصين. وأضاف: ما شاهدناه في تلك المواقع من اقبال كبير للتحصين هو دليل على وعي المواطن بأهمية التطعيم. وقام سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي ـ والي المصنعة يرافقه الدكتور عبدالله بن سعيد اليحمدي ـ رئيس مجمع المصنعة الصحي بزيارة مراكز التطعيم وقد أشاد سعادته بمستوى التنظيم داخل المراكز، وتضافر الجهود والتعاون الملموس وإقبال المواطنين للتطعيم.

نخل

تتواصل بمركز التطعيم بالقاعة متعددة الأغراض بولاية نخل فعاليات حملة تطعيم الفئة العمرية من 45 عامًا فما فوق، في إطار الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي بدأت الاثنين الماضي وسط إقبال كبير من الأهالي، وبمشاركة مجموعة من المتطوعين من الرجال والنساء من أبناء ولاية نخل وعدد من الفنيين والإداريين بمركز نخل الصحي. وأشار هيثم بن خميس الناعبي مساعد مشرف حملة التطعيم بمركز نخل الصحي إلى أنه ومنذ بدء الحملة بلغ عدد المستفيدين من اللقاح حوالي 1266 مواطنًا ومواطنة، ممن تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، ففي اليوم الأول تم تطعيم 630 شخصًا، وفي اليوم الثاني 428 مواطنًا ومواطنة، فيما بلغ عدد المستفيدين في اليوم الثالث الأربعاء 208 أشخاص من مختلف قرى الولاية. وأكد أنه ابتداء من يوم الخميس سيتطلب على الشخص الراغب في التطعيم حجز موعد عبر تطبيق (ترصد) من أجل تنظيم عملية أخذ اللقاح وتحديد الفئة المستهدفة.

كما يتم التأكد من أن الشخص لا يعاني من أعراض السعال أو الحمى قبل اعطائه اللقاح، إضافة إلى تسجيل بياناته عبر النظام، حيث يجب عليه إحضار البطاقة الشخصية.