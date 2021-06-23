السبت القادم .. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تشارك السلطنة يوم السبت القادم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام تحت شعار:(تبادل الحقائق حول المخدرات إنقاذ للأرواح). ويهدف شعار هذا العام إلى إظهار حقيقة المخدرات وما تسببه من أضرار على الفرد والمجتمع، وتوعية الشباب بأن لا يكونوا ضحية للمغريات والشعارات والأكاذيب التي يروِّج لها متعاطو هذه السموم حيال تبادل المعلومات الزائفة دون إظهار الحقيقة التي من شأنها أن تضلل الأفراد، ويأتي مدلول الشعار ضمن تعزيز معرفة الحقيقة وإظهار مساوئ المخدرات وأضرارها، وهو يتضمن رسالة توعوية لمدمني المواد المخدرة بأن الأمل موجود والفرص متاحة لتلقي العلاج النفسي والجسدي وبذلك تُنقذ حياتهم وأرواحهم. كما يهدف الشعار إلى رفع درجة وعي المجتمع وتقبله واحتوائه للمتعافين، وتوفير بيئة آمنة وصحية ليكونوا أشخاصًا صالحين ومنتجين، وإيجاد بيئة متكاملة نحو مجتمع خالٍ من المخدرات.

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