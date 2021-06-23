البحرية السلطانية العمانية تبدأ إجراءات التجنيد للالتحاق بوحداتها المختلفة

في المحليات 23 يونيو,2021 نسخة للطباعة

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتسريع وتيرة التوظيف من أبناء الخليج 365، واستمرارًا للجهود الوطنية لقوات السلطان المسلحة في إتاحة المجال أمام المواطنين للانضمام للخدمة العسكرية ونيل شرف الانتساب إليها ، تواصل البحرية السلطانية العُمانية وبالتنسيق مع وزارة العمل استكمال إجراءات التجنيد المتبعة والتي من خلالها وبعد اجتياز مراحل القبول والتقييم سيتم إلحاق المقبولين بالتدريب العسكري جنودا مستجدين بالبحرية السلطانية العُمانية.

وقد سخَّرت البحرية السلطانية العُمانية خبراتها وإمكاناتها والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل وبما يوفر عوامل البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية والانضمام إلى ميادين الواجب الوطني. كما تستمر قوات السلطان المسلحة في استقبال المستوفين للشروط العامة لإعلانات التوظيف من المواطنين الباحثين عن عمل وفق البرنامج الزمني لإجراءات التجنيد والتوظيف بأسلحة قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك وفق نظام المجموعات تباعًا.

وحول الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها البحرية السلطانية العُمانية استعدادًا لإجراءات التوظيف وبرامج تدريب المستجدين تحدَّث المقدم الركن بحري محمد بن سالم الكلباني قائلاً: في إطار خطط التسريع في تنفيذ المبادرات التشغيلية بدأت البحرية السلطانية العمانية باستقبال عدد من المواطنين المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة من خلال إعلان البحرية السلطانية العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل، وسيخضع المتقدمون لشغل هذه الوظائف لعدة مراحل من التقييم، ليتم بعدها إلحاقهم بأكاديمية السلطان قابوس البحرية لتدريبهم وتأهيلهم لينضموا بعد ذلك في صفوف البحرية السلطانية العمانية.

وقال الملازم أول طبيب عبدالحميد بن مبارك السيابي: لقد تم اتخاذ مجموعة من الفحوصات الطبية المبدئية للشباب المتقدمين لشغل الوظائف بالبحرية السلطانية العمانية والحمد لله مرت هذه الفحوصات بكل سلاسة ومرونة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). وقال المواطن الأزهر بن راشد العبري: بحمد الله وتوفيقه أتيت وزملائي إلى البحرية السلطانية العمانية لتقديم اختبار في مادة اللغة الإنجليزية، وحقيقة الأمر لمسنا جهودًا كبيرة من قبل لجنة الإشراف من حيث التنظيم والسلاسة في الإجراءات المختلفة، ونتمنى للجميع التوفيق. وتحدث المواطن أحمد بن حمود البلوشي قائلًا: لقد أنهيت وزملائي فحص اللياقة البدنية والفحص الطبي المبدئي وكذلك الاختبار التحريري، ونتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ على توجيهاته السامية في تسريع المبادرات التشغيلية، ونسأل الله التوفيق.

أما المواطن إبراهيم بن سعيد العبري فقال: حضرت ومجموعة من الشباب اختبارًا في مادة اللغة الإنجليزية في الكلية التقنية العسكرية، وكان الاختبار والتنظيم جيدًا وفي أبهى صوره، وأتمنى الحصول على الوظيفة والانضمام إلى السلك العسكري المتميز، وأقدم شكري لجلالة السلطان المفدى ـ رعاه الله ـ على توجيهاته السامية لتوظيف الشباب العماني.