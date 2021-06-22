استكملت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة التحصين الميدانية بالجرعة الأولى من اللقاح لمنتسبيها ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في جميع تشكيلاتها بمختلف محافظات السلطنة والتي استمرت لمدة أسبوعين، مع استمرارية التطعيم في العيادات الجغرافية بوحدات المهام الخاصة للحالات الفردية.

وأوضح العميد طبيب عبدالملك بن سلميان الخروصي ـ مدير عام الخدمات الطبية أنه من خلال الحملة الميدانية لمست الطواقم الطبية تعاونًا كبيرًا من قبل منتسبي شرطة عمان السلطانية مما أسهم في استكمال التحصين بالجرعة الأولى في وقت زمني قصير.

وذكر مدير عام الخدمات الطبية بأنه تم تشكيل فريق تقني مركزي أثناء حملة التحصين التي نفذتها الشرطة يختص بالتدقيق لضمان تخزين كافة بيانات متلقي اللقاح في نظام (ترصد) الإلكتروني مباشرة من خلال الأجهزة اللوحية وفق الآلية المتبعة عن طريق استخدام الرقم المدني لتوثيق البيانات ولكي يتمكن متلقي اللقاح من استخراج الشهادة الخاصة به عن طريق برنامج (ترصد).

وأفاد العميد طبيب عبدالملك الخروصي بأن الجرعة الثانية من اللقاح سوف تكون حسب الفترة الزمنية المحددة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عمان السلطانية تستكمل حملة التحصين الميدانية بالجرعة الأولى من اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.