وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بمالطا يغادر البلاد

مسقط ـ العمانية: غادر البلاد أمس معالي إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بعدد من المسؤولين كما عقد جلسة مباحثات سياسية. وكان في وداع معالي الضيف لدى مغادرته عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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