«الدولة» يستعرض جهود «التعليم العالي» لتطوير التعليم عن بعد

استضافتْ لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس، سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول (واقع سياسات وتشريعات التعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة).وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي ـ رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة مع وكيل التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المنظمة للتعليم عن بُعد في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، وتجارب تلك المؤسسات عند تطبيق الدراسة، إضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية في التعليم في هذا المجال. واستعرضت اللجنة خلال الاستضافة مدى جاهزية البنى التحتية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة لتطبيق التعليم عن بُعد، وأبرز التحديات في هذا المجال والحلول المقترحة، والتشريعات المقترح استحداثها في هذا الجانب، علاوة على استعراض المقترحات والتصورات والرؤى العملية التي من شأنها تطوير التعليم عن بُعد في السلطنة. يُذكر أن الدراسة التي تعكف اللجنة على دراستها تهدف إلى التعرف على التعليم عن بُعد والقائم على التقنية ماهيته وأهميته وآثاره، والتعرف على التحديات التي تواجهه وإيجاد التشريعات اللازمة لتطبيقه بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية واقتراح سياسات تضمن فعاليته وديمومته المستقبلية. وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.