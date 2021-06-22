تواصل حملة التطعيم للفئة العمرية «45» سنة فما فوق بصور

في المحليات 22 يونيو,2021 نسخة للطباعة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تتواصل بمراكز التطعيم بولاية صور حملة التطعيم الفئة العمرية من (45) سنة فما فوق والتي تأتي ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19)، حيث بدأت الحملة أمس الأول وتم تحديد ثلاثة مراكز للتطعيم في كل من: المجمع الرياضي بصور ومركز طيوي الصحي ومركز رأس الحد الصحي، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات والكوادر التمريضية المؤهلة لإعطاء التحصين للفئات المستهدفة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، حيث تم استقبال أفراد المجتمع من خلال حجز المواعيد المسبقة للتطعيم عن طريق الموقع الإلكتروني وعبر تطبيق (ترصد بلس)، وقد بلغ عدد المواطنين من الجنسين بولاية صور من سن 45 فما فوق (11495) المسجلين حسب تعداد 2020.

وقد قام المسؤولون بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بزيارات ومتابعات ميدانية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وابدوا رضاهم عن أداء ‏العاملين الصحيين ‏وسير عمل المراكز.

وأوضحت الدكتورة سامية بنت سالم الهطالية ـ مديرة دائرة الرعاية الصحية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية بأن المديرية استعدت لتنفيذ المرحلة الثانية من حملات التطعيم والبدء في إعطاء اللقاح للأشخاص من عمر الـ(٤٥) سنة وأكثر في مختلف مواقع التحصين المحددة بولايات المحافظة، وقد تم تحديد مراكز رئيسية وفرعية للتطعيم موزعة على ولايات المحافظة، ففي ولاية جعلان بني بوعلي بالمبنى الجديد لجمعية المرأة العمانية بالولاية ومركز الأشخرة الصحي ومركز الرويس الصحي، وفي ولاية صور تم تخصيص مركز المجمع الرياضي بصور ومركز طيوي الصحي ومركز رأس الحد الصحي، وفي ولاية جعلان بني بوحسن تم تخصيص مركز قاعة جمعية المرأة العمانية بالولاية، وفي ولاية الكامل والوافي بقاعة مكتب الوالي، وفي ولاية مصيرة بالصالة الرياضية بنادي مصيرة الرياضي، كما وفرت المديرية كوادر تمريضية مؤهلة لإعطاء التحصين للفئات المستهدفة في مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة ومراكز التطعيم، مشيرة إلى أن عدد السكان من هم بعمر ٤٥ سنة وما فوق بالمحافظة بلغ (٣٠٤١٠) من المواطنين حسب تعداد 2020.

وحول الجهود التي بذلتها صحية جنوب الشرقية منذ بدء الحملة الوطنية للتحصين قالت الدكتورة سامية الهطالية: تزامنًا مع تكاتف جهود السلطنة في تطعيم قاطنيها ضد فيروس (كوفيد ـ 19)، عملت محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع جميع ولاياتها تنفيذ حملات للتطعيم حسب الفئات المستهدفة، حيث بلغ مجموع عدد المحصنين في محافظة جنوب الشرقية حتى تاريخ ١٦ يونيو الجاري حوالي (٣٧٥٤٦) منهم (10954) ممن أخذوا الجرعتين، حيث بدأت الحملات بحملة تطعيم طريحي الفراش في منازلهم في فبراير ٢٠٢١ وذلك عن طريق فريق خدمة الرعاية الطبية المنزلية التابعة لعيادة المسنين والرعاية المجتمعية بمجمع صور الصحي وتم تطعيم ما يقارب 66 مسنًّا بولاية صور، وفي مارس 2021 تم تنفيذ حملات ميدانية في القرى في الفترتين الصباحية والمسائية لمن هم في سن الـ(٦٠) سنة فما فوق وأصحاب أمراض الرئة المزمنة والفشل الكلوي من سن الـ(١٨) فما فوق للوصول إلى أكبر فئة مستهدفة.

وأضافت مديرة دائرة الرعاية الصحية: وفي مايو ٢٠٢١ وتوجيها من وزارة الصحة تم عمل حملة لتطعيم طلبة دبلوم التعليم العام والهيئة التدريسية المشرفة وأعضاء اللجان والمراقبين والمصححين والعاملين في مراكز الامتحانات، وتم تنظيم الحملة في المدارس لتغطية المستهدفين، حيث تم تحقيق نسبة 83% من الطلبة النظاميين، ونسبة ٩٠% من العاملين في الامتحانات، واستمرت المحافظة في حملات التطعيم وبذل أقصى الجهود لتوعية المجتمع عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشر الرسائل الإيجابية عن اللقاح ودحض الإشاعات وتنظيم زيارات توعوية مدرسية ومجتمعية للحث على اخذ اللقاح مع الاخذ بعين الاعتبار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات في تنظيم هذه الحملات والزيارات، وفي يونيو ٢٠٢١ بدأت المحافظة في الحملات المجتمعية في التدرج وضم الفئات المستهدفة بدءاً بإعطاء الجرعة الثانية ممن تلقوا الجرعة الأولى منذ ١٠ أسابيع واستكمال تطعيم الأشخاص الذين ناهزت أعمارهم ٦٠ سنة فما فوق وموظفي القطاع الحكومي.

«تصوير ـ وليد المتقوي»