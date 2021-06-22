الكشافة والمرشدات تشارك فـي تقديم الدعم لمراكز التطعيم بمختلف محافظات السلطنة

مسقط ـ العمانية: تشارك المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالشراكة مع وزارة الصحة بـ450 من قادة الكشافة والمرشدات وعشائر الجوالة والجوالات في مختلف مراكز التحصين ضد “كوفيد 19” المتوزعة في مختلف محافظات السلطنة.

وقال يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات: إن المديرية انطلاقا من واجبها الوطني والتطوعي تحرص على مساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها المديريات العامة للخدمات الصحية بوزارة الصحة بمختلف محافظات السلطنة في حملتها لتطعيم المستهدفين في هذه المرحلة المهمة من خلال تنظيم عمليات الدخول والخروج بدءا من استقبال المراجعين ومعرفة المعلومات عنهم لتحديد إذا كان الشخص ضمن المستهدفين للتطعيم والتأكد من التسجيل الإلكتروني للتطعيم، ومن ثم تنظيم دخولهم إلى مراكز التطعيم وتوجيههم إلى مكان تسجيل البيانات تمهيدا لأخذ اللقاح. وأشاد الدكتور بجهود المتطوعين من منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية ودورهم الإيجابي مع باقي المتطوعين والكوادر الطبية والصحية في ضمان انسيابية العمل ومواصلة العطاء من خلال التناوب اليومي في مراكز التطعيم.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الصحة مستمر منذ بدء عمليات التحصين الأولى وما زال من خلال التوعية وتثقيف أفراد المجتمع بضرورة وأهمية أخذ اللقاحات.

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