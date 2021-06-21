بدء الحزمة الثانية لحملة التطعيم باللقاحات فـي عدد من ولايات السلطنة

في المحليات 21 يونيو,2021 نسخة للطباعة

العوابي ـ من حمود الخروصي:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

عبري ـ من صلاح العبري:

بدأت أمس بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة الحزمة الثانية لحملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك بالقاعة متعددة الأغراض التابعة لمكتب والي العوابي والذي تم تجهيزها مسبقًا لتكون مقرا للحملة.

وقال سيف بن عزان الحراصي ـ المشرف على حملة التطعيم بالولاية: إن الاستعدادات كانت حثيثة بفترة قبل بدء حملة التحصين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث تم تهيئة القاعة وتزويدها بكل المتطلبات الضرورية واللازمة لنجاح الحملة واستقبال الراغبين لأخذ التحصين من الفئة المستهدفة في هذه الحزمة ممن يبلغون (45) عامًا فما فوق، كما تم تقسيم القاعة إلى قسمين مستقلين (قسم خاص للنساء وقسم خاص للرجال) ووضع إرشادات لتسهيل الاجراءات للمواطنين وكذاك وضع فريق خاص لكل قسم من أجل استقبال المحصنين والتأكد بأنهم من ضمن الفئة المستهدفة وكذلك تزويد القاعة بطبيب في حالة وقوع أي حالة طارئة ـ لا قدّر الله ـ والرد لأي استفسار، كما تم أيضا تخصيص فريق خاص للتعامل مع كبار السن الذين توجد عندهم صعوبة في النزول من السيارة والحضور الى داخل القاعة بحيث يتم تحصينهم داخل السيارة.

وأشار الحراصي الى أن حملة التطعيم بالولاية شهدت إقبالًا من المواطنين الراغبين في أخذ الجرعة الأولى من اللقاح إيمانًا منهم بأهمية التطعيم والعناية بصحتهم وسلامتهم وسارت آلية التطعيم بكل سهولة ويسر نتيجة للإجراءات الإدارية والفنية المتبعة وكذلك الإجراءات الصحية الاحترازية التي ضمنت السلامة للمطعَّمين الذين أكدوا على رضاهم التام على سير عملية التطعيم.

كما بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة صباح أمس مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي تستهدف الفئة العمرية من عمر (٤٥) سنة فما فوق من المواطنين بمختلف ولايات المحافظة، حيث شهدت مراكز التطعيم أمس إقبالًا كبيرًا من قبل الفئات المستهدفة.

وقال زايد بن خليفة المياحي ـ مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة: إنّ المديرية وضعت خطة متكاملة لهذه المرحلة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث تم تجهيز مراكز التطعيم وتوفير الأطقم الطبية التي ستعمل في مراكز التطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التطعيم وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف: إنه تم تخصص (٩) مراكز لهذه المرحلة موزعة على ولايات المحافظة الست بواقع (٣) مراكز في ولاية المصنعة ومركزين بولاية الرستاق ومركز واحد بكل من ولايات العوابي ونخل ووادي المعاول وبركاء، مشيرًا الى أن هذه المرحلة تستهدف قرابة (٢٧) ألف شخص في مختلف ولايات المحافظة.

من جانب آخر بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أمس الحملة الوطنية الموسعة للتحصين ضد كورونا (كوفيد – 19) للمواطنين من عمر 45 سنة فما فوق. وأوضح الدكتور سالم بن موسى العبري المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة بأنه تم تحديد عدة مواقع لتنفيذ الحملة بولايات المحافظة الثلاث عبري وينقل وضنك، ففي ولاية عبري تم تجهيز قاعة المهلب بن ابي صفرة بالإضافة الى مركز حمراء الدروع الصحي ومركز مسكن الصحي ومركز وادي العين الصحي ومركز كهنات الصحي ومركز بلاد الشهوم الصحي. وفي ولاية ضنك تم تجهيز الصالة الرياضية بضنك بالإضافة الى مركز قميرا الصحي. وفي ولاية ينقل تم تجهيز قاعة مكتب سعادة والي ينقل بالإضافة الى مركز الوقية الصحي. مشيرا الى أن المديرية تهدف من تنظيم الحملة إلى توفير لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 المستجد للمواطنين، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والحد من إنتشاره ونتوقع تغطية ما يقارب 22000 مواطن في خلال هذه الحزمة في الاسابيع القادمة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تطعيم طلبة الدبلوم العام ولجنة الاختبارات وموظفي المؤسسات الحكومية. وقد تمت تغطية ما يقارب 24500 مستهدف منذ بدايةحملات التطعيمات في محافظة الظاهرة.

مشيرا الى أن وزارة الصحة تعتبر حملة التحصين الوسيلة الملائمة للوقاية ضد الفيروس والتحكم في انتشاره بجانب اهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، في ظل الارتفاع المتواصل الذي تشهده أعداد الإصابات اليومية.وتم شرح الية العمل لجميع الدوائر وجميع الفرق وذلك لتنظيم العمل وسلاسة الحركة.

وأضاف العبري أن اللقاح مجاني لجميع المواطنين المستهدفين وهو اختياري وليس اجباريا. وقد سجلت محافظة الظاهرة اكثر من 7727 حالة منذ بداية الجائحة في شهر فبراير 2020، ووفاة 83 مريضا.