جلسة مباحثات سياسية بين السلطنة ومالطا

مسقط ـ العمانية :

عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بديوان عام الوزارة أمس جلسة مباحثات سياسية مع معالي إيفرست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا. جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود الاستجابة العالمية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19) وتحوراتها والتعاون الدولي في توفير اللقاحات وأهميتها في تسريع التعافي من الجائحة ومن آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

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