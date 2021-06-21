وفد كلية القيادة والأركان يتعرف على صلاحيات واختصاصات مجلسي الدولة والشورى

في المحليات 21 يونيو,2021 نسخة للطباعة

زار منتسبو الدورة (الرابعة والثلاثين) بكلية القيادة والأركان أمس مبنى مجلس الدولة، للوقوف عن قرب على ماهيته واختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، ومساهمته الفاعلة في التنمية الشاملة للسلطنة.

وألقى سعادة خالد بن أحمد السعدي ـ الأمين العام لمجلس الدولة محاضرة تعريفية عن مجلس الدولة، دوره ومهامه، استهلها باستعراض لمراحل تطور المسيرة الشورية في السلطنة والمراحل التي مرت بها خلال الفترات الماضية.

وتناول سعادة الأمين العام المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية والرقابية.

كما تطرق سعادة أمين عام مجلس الدولة خلال المحاضرة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عمر المجلس والموضوعات التي درسها من مشروعات للقوانين ودراسات، بالإضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية.

كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس وفد كلية القيادة والأركان. وقدّم سعادة أمين عام المجلس عرضًا مرئيا للوفد الزائر عن صلاحيات المجلس وآلية عمله، موضحًا خلاله تفاصيل الدور التشريعي للمجلس المتمثل في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، كما تحدث سعادته عن مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال العرض قدم سعادة أمين عام المجلس عددًا من الإحصائيات حول جهود المجلس في المجال التشريعي خلال الفترتين الثامنة والتاسعة من عمر المجلس، كما تحدث سعادته عن مشروعات القوانين التي درسها المجلس وصدرت بمراسيم سلطانية سامية، مشيرًا إلى صلاحيات المجلس المالية والمتمثلة في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية، وكذلك تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وتطرق سعادته خلال العرض إلى دور المجلس واختصاصاته في المتابعة وفق أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني:(7/‏ 2021)، مستعرضًا خلالها الأرقام والإحصائيات الدالة على تفعيل المجلس لصلاحيات المتابعة خلال الفترتين الثامنة والتاسعة. واستعرض سعادته الجوانب المتعلقة باستقلال المجلس، والتكامل في علاقته مع السلطة التنفيذية لا سيما التمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وحرية الأعضاء في التعبير عن آرائهم تحت قبة المجلس في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، واستقلالية عمل المجلس ولجانه، بالإضافة إلى الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس، كما تحدث سعادة أمين عام المجلس خلال العرض عن الاجتماعات المشتركة بين المجلس والحكومة، إضافة إلى الإشارة لهيكل المجلس وأمانته العامة، والنشاط الإعلامي للمجلس.

وشاهد وفد كلية القيادة والأركان الزائر للمجلس فيلمًا وثائقيًّا عن مسيرة مجلس الشورى وتطور صلاحياته خلال الفترات الماضية، كما اطلع على عدد من المرافق التي يتكون منها المجلس تمثلت في زيارة قاعةالمداولات والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، إضافة إلى زيارة مكتبة مجلس عمان.