بمشاركة السلطنة .. اجتماع مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول التعاون

شاركت السلطنة أمس ممثلة في معهد الإدارة العامة (عبر تقنية الاتصال المرئي) في الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة السيد زكي بن هلال البوسعيدي ـ الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة.

وتناول جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع المهمة منها مناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معاهد الإدارة العامة في دول المجلس للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل لجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة، كما تطرق الاجتماع إلى برنامج التعاون المشترك في مجال التدريب عن بُعد، وتفعيل مشاركة معاهد الإدارة العامة في المؤتمرات الدولية البحثية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق والعمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والممارسات الإدارية الناجحة بين دول مجلس التعاون وتحقيق الاستفادة منها.

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