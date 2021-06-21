شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في الاجتماع الثامن والعشرين لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال حرس الحدود وخفر السواحل بين دول مجلس التعاون.

ترأس جانب السلطنة في الاجتماع العميد الركن مهندس علي بن سيف المقبالي ـ قائد شرطة خفر السواحل.

من جانب آخر شاركت السلطنة ممثلة شرطة عمان السلطانية في الاجتماع الأول للفريق الفني لتقييم وتحديد الفائزين بالأعمال التوعوية في مجال الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ«28» لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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