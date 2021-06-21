البحرية السلطانية العمانية تفتتح مبنى المكتب الهيدروغرافـي الوطني العماني

مسقط ـ العمانية:

احتفلت البحرية السلطانية العمانية امس بافتتاح مبنى المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، وذلك تحت رعاية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

في بداية الحفل قام راعي المناسبة بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المبنى، ثم تجول والحضور في أقسام المبنى المختلفة، حيث استمع إلى شرحٍ وافٍ عنها وعن آلية سير العمل في المكتب وما تم توفيره من أجهزة ومعدات تخدم مجريات العمل به، كما شاهد راعي المناسبة والحضور عرضا مرئيا عن الأدوار و المهام التي يضطلع بها المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. حضر المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، وسعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وسعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.

الجدير بالذكر أن المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني أنشئ في شهر أبريل من عام 1995م ويعنى بتقديم الخدمات الهيدروغرافية الوطنية، وحفظ المعلومات الهيدروغرافية من مسوحات وغيرها، كما يقوم المكتب بتجميع البيانات الهيدروغرافية وإصدار الخرائط البحرية والإلكترونية والمنشورات الملاحية لجميع المناطق البحرية والمسطحات المائية العمانية، وحفظ وصيانة الأرشيف الهيدروغرافي الوطني والمتطلبات الهيدروغرافية المختلفة، وكذلك مراقبة السلامة الملاحية لمرتادي المياه العمانية، وتقديم المشورات الهيدروغرافية للجهات والهيئات الوطنية.

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