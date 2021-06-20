طلبة دبلوم التعليم العام يبدأون امتحانات الدور الأول وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة

الطلبة يشتكون من صعوبة امتحان مادة الرياضيات البحتة

صلالة ـ «الخليج 365»:

صحار ـ «الخليج 365»:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

كتب ــ سليمان الهنائي:

بدأ أمس طلبة دبلوم التعليم العام أول يوم امتحانات الدور الأول للعام الدراسي (2020/‏2021م) في مادة الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والصحية المعمول بها (البروتوكول الصحي) للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

ظفار

وفي محافظة ظفار بدأت أمس الامتحانات بكل يُسرٍ واطمئنان، وقد شهدت مراكز الامتحانات تفعيل مهام رئيس المركز وأعضاء لجنة إدارة مركز الامتحان والمتمثلة في متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات والأعمال المسندة لهم من رئيس المركز، بالإضافة إلى أعمال مراقب الدور ومهام حارس الأمن والسلامة والزائر الطبي ومتابعة تنفيذ كافة ضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام وإجراءات التعامل مع التحديات أو الحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء عملية سير الامتحان.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بمحافظة ظفار للعام الدراسي الحالي (5817) ممتحنًا موزعين على (51) مركز امتحان، أما عدد المراقبين والإداريين فيبلغ حوالي (1322)، ومن المقرر أن تختتم الامتحانات في 6 يوليو القادم.

شمال الباطنة

وفي محافظة شمال الباطنة أدى دبلوم التعليم العام وما في مستواه امتحانات الدور الأول في مادة الرياضيات. وبلغ المجموع الكلي للطلبة المتقدمين هذا العام في المحافظة (10147) طالبًا وطالبة، موزعين على 47 مركزًا في ولايات المحافظة الست (شناص ولوى وصحار، وصحم، والخابورة، والسويق)، حيث بلغ عدد طلاب المحافظة المتقدمين هذا العام (4370) طالبًا يمثلون التعليم النظامي فئة الذكور، فيما بلغ عدد طلبة التعليم المستمر فئة الذكور (1583) طالبًا، أما فئة الإناث فقد بلغ عدد الطالبات المتقدمات هذا العام في التعليم النظامي (3770) طالبة، وفي التعليم المستمر (367) طالبة، بالإضافة إلى مدارس ثنائية اللغة والمعهد الإسلامي والدولي.

من جانبه قام حمد بن خلفان الراشدي ـ مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة بزيارة لبعض مراكز الامتحانات، حيث كانت المحطة الأولى مركز مدرسة أحمد بن سعيد، بعدها مركز مدرسة بلقيس ثم مركز مدرسة الصفا، وقدم الراشدي شكره لأولياء أمور الطلبة على جهودهم تجاه أبنائهم.

جنوب الباطنة

أما في محافظة جنوب الباطنة فبدأت الامتحانات النهائية (الدور الأول) في (٣٠) مركزًا، حيث أدّى (٦٦٧٨) طالبًا وطالبة في اليوم الأول امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والبحتة منهم (٥٥٤٢) نظاميون، و(١١٣٦) دراسًا في نظام التعليم المستمر، كما يؤدي الطلبة اليوم امتحان مادة التاريخ (العالم من حولي)، وتستمر الامتحانات حتى السادس من يوليو القادم.

من جهته قام الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي ـ مدير عام تعليمية جنوب الباطنة وعدد من المسؤولين بزيارة عدد من مراكز الامتحانات لمتابعة سيرها واللقاء برؤساء المراكز والطلبة، حيث أبدى الطلبة ارتياحهم من اختبار مادة الرياضيات التطبيقية والبحتة.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة قد أنهت استعدادها وتهيئة المراكز في وقت سابق.

جنوب الشرقية

وفي محافظة جنوب الشرقية أدى الطلبة الامتحان بمختلف مراكز الامتحانات بولايات المحافظة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لـ(كوفيد ـ 19) لنجاح سير عمل الاختبارات، حيث أدى الطلبة والطالبات امتحانهم الأول في مادتي الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية وسط جو ساده الهدوء والانضباط.

وقد قام عبدالله بن علي الفوري ـ مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية وأعضاء اللجنة المحلية للامتحانات بالمحافظة بزيارات لعدد من مراكز الامتحانات بالمحافظة لمتابعة سير العمل في هذه المراكز، تم خلالها الالتقاء برؤساء المراكز وأعضاء لجنة النظام والمراقبة ومتابعة آلية العمل فيها خلال ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في المركز وقاعات الامتحانات وتوفير البيئة المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلبة والدارسين والقائمين على الامتحانات بالمركز، كما تم زيارة قاعات الامتحان بكل مركز للاطمئنان على أداء الممتحنين.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بالمحافظة بلغ (٤٨٤٩) من الطلبة النظاميين ومعهد العلوم الإسلامي وثنائية اللغة وطلبة الدراسات الحرة، موزعين على ٢٥ مركزًا منها ١١ مركزًا للذكور و٨ مراكز للإناث و6 مراكز مشتركة بين الذكور والإناث، وقد روعي في هذه المراكز قربها من أماكن كثافة الطلبة في مختلف ولايات المحافظة، كما تم تجهيز مراكز الامتحانات بكافة الجوانب الإدارية والفنية التي من شأنها تكفل سير الامتحانات سيرًا حسنًا وتوفير سبل الراحة النفسية لأبنائنا الطلبة والحفاظ على أدائهم التعليمي والتحصيلي في هذا العام الاستثنائي إلى جانب الاهتمام الصحي ووقايتهم من الإصابة بالفيروس وتوزيع العمل وفق ضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام بعدد ١٥ طالبًا في كل لجنة مراعاة للمسافة الآمنة بين كل طالب متر ونصف من جميع الجوانب الأربعة وتوفير كامل لمتطلبات الإجراءات الاحترازية وتوزيع المهام لتحقيق توجيهات اللجنة العليا بوجود المعلمين المراقبين فقط دون الزيادة مع وضع جدول خطة عمل تراعي ذلك الجانب إلى جانب توفير جميع مستلزمات النظافة من المعقمات والكمامة والقفازات وطباعة الملصقات خاصة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس إلى جانب التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات من ضوابط وإجراءات أخرى تفيد في هذا المجال ونشرها بين قاعات المراقبة وأروقة المراكز.

من جانب آخر اشتكى الطلبة من صعوبة امتحان مادة الرياضيات البحتة، ووصفوه بأنه امتحان تعجيزي، يفوق قدراتهم وإمكاناتهم التعليمية، خصوصا في ظل الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا، وعدم انتظامهم في المدارس، وتلقيهم التعليم الكافي المستمر خلال الفترة الماضية وهو ما حاولوا تعويضه عبر تكثيف التحصيل الدراسي عن بُعد، والجد والاجتهاد، لكن أسئلة اختبار الرياضيات البحتة حطمت آمال الكثير منهم. وناشد طلبة دبلوم التعليم العام وزارة التربية والتعليم في اتصالهم مع (الخليج 365) وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراعاتهم، وإلغاء بعض الأسئلة التي جاءت من مواد خارج عن المنهج التعليمي، ودروس تم حذفها من المقرر الدراسي ـ حسب تعبيرهم ـ كما أن الأسئلة المصاحبة للامتحان كانت طويلة ولم يتمكنوا من حلها كاملة خلال الوقت المخصص للامتحان، الذي لم يكن كافيًا لحل واستيعاب جميع أسئلة الامتحان.

وغرد الكثير من طلبة دبلوم التعليم العالي عبر حساباتهم على (تويتر) تحت وسم (#اختبار_الرياضيات_التعجيزي) أكدوا فيه تأثرهم النفسي والمعنوي من أسئلة الاختبار، متأملين ألا تكون باقي اختبارات الدبلوم العام بهذه الكيفية من الصعوبة، والأسئلة من خارج المنهج الدراسي.