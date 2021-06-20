منع تشغيل قاعات الاجتماعات والاحتفالات بالمنشآت الفندقية والسياحية

مسقط ـ العمانية: دعت وزارة التراث والسياحة كافة المنشآت الفندقية والسياحية إلى الالتزام بمنع تشغيل قاعات الاجتماعات والاحتفالات ومنع التجمعات أيًّا كان نوعها طوال اليوم اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر. كما دعت الوزارة إلى إغلاق جميع المرافق العامة بالمنشآت الفندقية والسياحية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا عدا المطاعم على أن يقتصر تقديم الطعام عبر خدمة الغرف أثناء فترة الإغلاق.

وأكدت الوزارة لجميع المنشآت الفندقية والسياحية أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تجنبًا للمساءلة القانونية.

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