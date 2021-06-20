«الصحة» تبدأ تطعيم فئة جديدة وتستقبل المستهدفين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض

فيما أعلنت عن تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية

مسقط -العمانية:

بدأت وزارة الصحة أمس بتطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع باللقاحات المُضادة لكوفيد ١٩ لتشمل الفئة العمرية ٤٥ سنة فما فوق في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩.

ففي محافظة مسقط بدأ مركزعُمان للمؤتمرات والمعارض باستقبال المستهدفين، إضافة إلى مركز الساحل الصحي بولاية قريات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

الدكتورة زينب بنت عبد الرزاق البلوشية اختصاصية في الصحة العامة بوزارة الصحة توضح أن مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يستقبل الفئة المستهدفة من عمر ٤٥ سنة فما فوق، شريطة التسجيل المُسبق ووجود موعد للتحصين مشيرة إلى وجود إقبال كبير من المستهدفين في الحملة منذ الصباح الباكر.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا الإقبال يعكس الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية أخذ اللقاحات المضادة لكوفيد ١٩ مشيرة إلى أن مركز التحصين يضم قاعتين رئيستين للرجال والنساء ليصل عدد غرف التحصين في المركز إلى ما يُقارب ٦٠ غرفة. وأشارت الوزارة إلى ضرورة حجز مواعيد مُسبقة للتطعيم من خلال الموقع الإلكتروني http://covid19.moh.gov.om وعبر تطبيق “ترصد بلس” قبل التوجه للمراكز الحكومية المعتمدة للتحصين في مختلف محافظات السلطنة؛ لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسرة للجميع. وأشاد عدد من المستهدفين في الحملة بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح في مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مُثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة. وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70 بالمائة من السكان وستُنفذ على مراحل بحسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19التي وضعتها.

كما أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 84 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و5320 إصابة جديدة وتعافي 4961 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 170 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1436 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 414.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 248043 حالة والمتعافين 218841 بنسبة تصل إلى 2ر88 بالمائة والوفيات 2710 بنسبة 1ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 26492.