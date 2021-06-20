نشاط اجتماعي كبير لجمعية المرأة بولاية العوابي

العوابي ـ العمانية: نفذت جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة منذ إشهارها عام ٢٠٠٢م العديد من البرامج والدورات التدريبية المختلفة المتعلقة بالمرأة والطفل في مختلف المجالات. وتسعى الجمعية إلى تمكين دور المرأة بمختلف المجالات في قرى الولاية ليكون لها دور فاعل في ولايتها ومع أسرتها من خلال مشاركتها في الفعاليات والمناسبات المختلفة. وأوضحت موزة بنت عبدالله بن سليمان الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي لوكالة الأنباء العمانية أن الجمعية تشهد إقبالا من مختلف شرائح النساء بالولاية في الالتحاق كعضوات فاعلات وتقديم خدمات للمجتمع، مبينة أنه انعكس إيجابيا نحو زيادة الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة في الجميع مشيرة إلى أن الجمعية تضم عدة لجان منها: الصحية والدينية والإعلامية والثقافية والاجتماعية. وأضافت أن للمرأة بولاية العوابي دورا كبيرا وفعالا تمثله في المشاركة بفعالية كبيرة في جميع المناشط سواء كان ذلك تحت إشراف الجمعية مباشرة أو من خلال المشاركة في الأنشطة التي تقام بالولاية من قبل المؤسسات الأخرى. وبيَّنت الخروصية أن البرامج والأنشطة والدورات التي تقدمها الجمعية للمرأة المنتسبة لديها تكون ذات عائد اقتصادي من بينها: الخياطة وأنواع المأكولات والتفصيل والسعفيات مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى عملية تسويق المنتجات وعرضها في ركن خاص داخل الجمعية أو عبر المنافذ التسويقية في بعض المحلات والمراكز التجارية بالولاية بهدف إيجاد مصادر دخل وتعريف أفراد المجتمع بمنتجاتهن. ولفتت قائلة:هناك إقبال من نساء الولاية للبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية وتعمل الجمعية لاستقطاب أكبر عدد من النساء مشيرة إلى أن للجمعية في ظل جائحة كورونا كوفيد١٩ دورا توعويا وتثقيفيا بالمجتمع خصوصا نساء الولاية وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعوية والإرشادية عبر الاتصال المرئي.