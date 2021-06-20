رسالة ماجستير حول التغطية الإخبارية للأزمة السورية فـي الفضائيات العربية

في المحليات 20 يونيو,2021 نسخة للطباعة

تم بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث خليل بن خلف بن سالم الرواحي – تخصص الإذاعة والتلفزيون وعنوان الرسالة “التغطية الإخبارية للأزمة السورية في الفضائيات العربية دراسة مقارنة بين قناتي الجزيرة والميادين خلال عام 2020”.

ترأس اللجنة الدكتور شوقي منصور أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا، وضمت كلًّا من الأستاذ الدكتور سامي الشريف ممتحنًا خارجيًّا – من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والدكتور الأرقم الجيلاني ممتحنًا داخليًّا من قسم الإعلام، والدكتور حسني نصر مشرفًا وأستاذًا مشاركًا بالقسم نفسه، والدكتور عبدالوهاب بوخنوقه عضو لجنة الإشراف وأستاذ مساعد بقسم الإعلام.

وقد أوصت اللجنة في نهاية المناقشة التي عقدت بنظام الفيديو عن بعد بواسطة برنامج “زووم” بمنح الرواحي درجة ماجستير الآداب في الإعلام، تخصص: الإذاعة والتلفزيون وأشادت بالجهد الذي بذله والنتائج التي توصل إليها. وتعد رسالة الماجستير الأولى من نوعها من حيث الموضوع والوسيلة المبحوث فيها التي ناقشت موضوعًا خارج الشأن العماني منذ تأسيس برنامج الماجستير عام 2008 بقسم الإعلام، كما سعت هذه الدراسة إلى وصف وتحليل التغطية الإخبارية للأزمة السورية في قناتي “الجزيرة” و”الميادين”، خلال المدة من يناير إلى مارس 2020، وذلك من خلال تحديد حجم ونوعية اهتمام القناتين بالأزمة السورية في التقارير الإخبارية، والموضوعات التي ركزتا عليها في عرض هذه الأزمة، واتجاهات التغطية، ومصادرها، والشخصيات المحورية، والأطراف الفاعلة فيها، بالإضافة إلى العناصر الجرافيكية المستخدمة في التغطية، وأيضا الكشف عن الأبعاد الجغرافية لموضوعات الأزمة السورية، والأطر المرجعية المستخدمة في التقارير الإخبارية في القناتين.

كذلك بحثت الدراسة إشكالية التغطية الإخبارية للأزمة السورية في الفضائيات العربية، وذلك بالتركيز على قناتين فضائيتين تقدمان مواقف متعارضة من الأزمة وهما قناة الجزيرة القطرية وقناة الميادين اللبنانية، وذلك للوصول إلى خلاصات حول تأثير تلك المواقف على التغطية الإخبارية التي يفترض أن تكون موضوعية بحكم المهنية التي يجب أن تتمتع بها وسائل الإعلام.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي (مسح مضمون وسائل الإعلام)، وعلى أداة تحليل المضمون، وذلك لتحليل عيِّنة عشوائية من التقارير الإخبارية التي تم إنتاجها وبثها عن الأزمة السورية، بلغ حجمها 125 تقريرا تلفزيونيا في القناتين. بالإضافة إلى ذلك خلصت الدراسة إلى أن القناتين وظفتا التقارير الإخبارية لعرض مختلف أحداث الأزمة السورية، والتعبير عن مواقفهما منها. واعتمدت القناتان على المحررين العاملين بهما في إنتاج هذه التقارير، بالإضافة إلى مراسليهما، سواء من الداخل السوري أو من مختلف عواصم العالم المرتبطة بالأزمة. واعتمدت القناتان على “محللين سياسيين، وخبراء استراتيجيين” يدعمون توجه كل منهما في الأزمة. وكانت الموضوعات “العسكرية” أبرز الموضوعات التي تناولتها التقارير الإخبارية في القناتين، تلتها الموضوعات “الإنسانية”، ثم الموضوعات السياسية في قناة الجزيرة، والموضوعات الاجتماعية في قناة الميادين.