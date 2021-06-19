جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي

مسقط ـ العمانية:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصَّاهما: مرسوم سلطاني رقم:(44/‏2021) بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين .. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(12/‏79)، وعلى المرسوم السلطاني رقم:(90/‏2004) بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت .. المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .. صدر في: 6 من ذي القعدة سنة 1442 هـ، الموافق: 17 من يونيو سنة 2021م.

مرسوم سلطاني رقم:(45/‏2021) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي .. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(11/‏2016)، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت .. المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينالتكافلي المشار إليه. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .. صدر في: 6 من ذي القعدة سنة 1442هـ، الموافق: 17 من يونيو سنة 2021م.