اليوم .. بدء الامتحانات النهائية لدبلوم التعليم العام

«56759» طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات و«360» مركزا موزعة على المديريات التعليمية و«4» مراكز تصحيح

تبدأ اليوم الامتحانات النهائية (الدور الأول) لدبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2020/‏‏2021م) في (360) مركزا موزعة على المديريات التعليمية في المحافظات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (56759) طالبًا وطالبة، وتبلغ عدد مراكز التصحيح (4) مراكز تعمل بفترتين صباحية ومسائية في كل من (مسقط، وصحار، والمصنعة، ونزوى)، ومن المتوقع أن يتم ترشيح (800) مصحح للقيام بأعمال التصحيح لجميع مواد الدبلوم بكل مركز تصحيح، أي بإجمالي (3200) مصحح، ويبدأ التصحيح ـ حسب الخطة الزمنية الأولية المعتمدة للتصحيح ـ غدًا (الاثنين) وينتهي يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو القادم، فيما سيبلغ عدد المراقبين (6000) مراقب، هذا بخلاف مراقبي الأدوار وأعضاء إدارة مراكز الامتحانات.

استعدادات مبكرة

وللتعرف أكثر على جوانب الاستعداد التي تمت خلال الفترة الماضية لأداء هذه الامتحانات قالت الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية ـ المديرة العامة لمركز القياس والتقويم التربوي والمشرفة العامة على الامتحانات: في إطار الاستعداد التام والتهيؤ لتنفيذ هذه الامتحانات قامت الوزارة ممثلة في مركز القياس والتقويم التربوي بتشكيل اللجان المختلفة لأعمال امتحانات الدبلوم على مستوى الوزارة وكذلك على مستوى المديريات التعليمية بالمحافظات، وجميع اللجان على استعداد تام لتنفيذ اعمال الامتحانات، حيث انطلقت عملية الإعداد والتحضير لامتحانات الدور الأول لدبلوم التعليم العام وما في مستواه في وقت مبكر من العام الدراسي (2020/‏‏2021م)، وشملت العديد من الأعمال وكان أبرزها: متابعة البيانات وتدقيقها وتحديثها في البوابة التعليمية وفي قاعدة بيانات الامتحانات بالمركز، علمًا أن التدقيق وتحديث البيانات من البوابة التعليمية وتحديثها في مركز القبول الموحد عملية مستمرة، هذا إلى جانب تشكيل مراكز الامتحانات وإصدار أرقام الجلوس وتعميمها على المتقدمين من خلال البوابة التعليمية ومنصات التعلم الرقمية وإدارات المدارس، ودراسة الحالات الخاصة وطلبات اللجان الخاصة، ويقوم مركز القياس والتقويم التربوي بالتنسيق والتعاون مع التقسيمات المختلفة بالوزارة والجهات ذات العلاقة في إنجاز الأعمال.

وأضافت: سيؤدي الطلبة والطالبات امتحاناتهم وفق جداول الامتحانات المعتمدة لكل مؤهل من مؤهلات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، حيث أدى الطلبة امتحاناتهم في مواد المهارات الفردية واللغات الألمانية والفرنسية خلال يومي 13 و14 يونيو الجاري، وكانت هذه الامتحانات على مستوى المدرسة، واعتبارًا من اليوم (الأحد) وحتى 8 يوليو القادم ستطبق الامتحانات المركزية على مستوى مراكز الامتحانات في مختلف المحافظات، وستتم عملية تطبيق الامتحانات تحت إشراف اللجنة المركزية للامتحانات بمركز القياس والتقويم التربوي بالوزارة وبمتابعة من قبل لجان إدارة الامتحانات بالمحافظات، ويقوم المعنيون بزيارات دورية لمراكز الامتحانات المختلفة للتأكد من حسن سير الامتحانات وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

الإجراءات الاحترازية

وتحدثت الدكتورة زوينة المسكرية عن الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات قائلة: تسعى وزارة التربية والتعليم ممثلة بمركز القياس والتقويم التربوي في توفير البيئة المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلبة والدارسين والقائمين على امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي (2020/‏‏2021م) في ظل ظروف الجائحة (فيروس كورونا) التي يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق فقد حرص مركز القياس والتقويم التربوي على توجيه القائمين بإدارة الامتحانات بالمديريات التعليمية بالمحافظات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المتقدمين للامتحانات والعاملين بها، وتتضمن هذه الإجراءات أن لا يتجاوز عدد الممتحنين في كل قاعة 15 متقدمًا كحد أقصى، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، والتأكيد على تنظيم دخول وخروج الممتحنين لقاعات الامتحان بطريقة تضمن المسافة الآمنة وتجنب الزحام، وأهمية استخدام مقياس الحرارة قبل دخول الممتحنين والعاملين للمركز، وتطبيق البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المصابة، وفي حالة الشك في حالة الممتحن يجب عقد امتحانه في قاعة خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الحالة، بالإضافة إلى التأكيد على المتقدمين بلبس الكمامة داخل المركز وقاعات الامتحانات، وأهمية وجود المعقمات في كل قاعة امتحان، والـتأكيد على المتقدمين إحضار أدواتهم الشخصية، ومنع تناقل الأدوات بينهم، وتنظيف قاعات الامتحان والطاولات والكراسي يوميا بعد انتهاء امتحان المادة باستخدام المعقمات، والتأكيد على المراقبين استخدام القفازات أثناء التعامل مع دفاتر الامتحان، مع أهمية تعقيم جهاز كشف المعادن بصفة مستمرة، والتأكد من شخصية الممتحنين باتخاذ الاحترازات الضرورية والمسافة الآمنة، كما تم التأكيد على المراقبين بمراقبة الممتحنين واتخاذ الاحترازات الضرورية أثناء التعامل مع المخالفين لضوابط الامتحانات، وحصر الحالات المصابة أو المخالطة أثناء تنفيذ امتحانات الدور الأول.

مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة في حملة تحصين جميع المتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه وكذلك القائمين على أعمال هذه الامتحانات من مختصين ومراقبين ومصححين، حيث بلغ أعداد المستهدفين من التحصين (75730) في مختلف محافظات السلطنة، كما قامت الوزارة ممثلة في المديريات التعليمية بالمحافظات وبجهود إدارات المدارس بتوعية الطلاب والمستهدفين بأهمية أخذ التحصين وحثهم على ذلك.

إصابة ممتحن أو المخالطة

وحول السيناريو المعتمد في حالة إصابة ممتحن أو المخالطين له قالت المديرة العامة لمركز القياس والتقويم التربوي والمشرفة العامة على الامتحانات: نظرًا لما قد يعترض بعض المتقدمين للامتحانات من إصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) مما يحول بينهم وبين أداء الامتحانات بالدور الأول، لذا فقد تقرر السماح لهذه الفئة بتأجيل امتحاناتهم لمواعيد الدور الثاني ويعتبر لهم كدور أول، كما ستقوم الوزارة كذلك بعقد (امتحان ثالث) بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لكل من تعذر عليه أداء امتحانات الدور الثاني بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو للذين لم يحققوا درجة النجاح المطلوبة في الدور الثاني وكانوا ضمن المصابين في امتحانات الدور الأول، ويخضع ذلك لقواعد النجاح والرسوب بدبلوم التعليم العام وما في مستواه المنصوص عليها في الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة للصفوف (1 – 12).