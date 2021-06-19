«صحية مسقط» تواصل تقديم خدمة التطعيم عن طريق السيارة

في المحليات 19 يونيو,2021 نسخة للطباعة

دشَّنت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط مع بداية الأسبوع الماضي خدمة التطعيم عن طريق السيارة بنادي الجمعية العمانية للسيارات بالسيب، وذلك بالتعاون مع عدة جهات القطاعين العام والخاص التي بدورها أبدت استعدادها الجيد لتقديم كل العون لهدف توفير الخدمة وهذه الجهات تمثلت في مستشفى الرفاعة (استير) والجمعية العمانية للسيارات والمديرية العامة للخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني وادارة النقليات بشؤون البلاط السلطاني والمديرية العامة للكشافة والمرشدات.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير خيار إضافي للحصول على اللقاح بطريقة سهلة ومريحة وتقلل في نفس الوقت الجهد لمتلقي اللقاح، وتعين فئة ذوي الإعاقة والعاجزين عن الحركة، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد وتخفف الضغط على مراكز التحصين بمحافظة مسقط بالفترة الصباحية للوصول إلى تغطية أكبر عدد من أفراد المجتمع في وقت سهل ومناسب، وتبدأ فترة تقديمها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس.

وقدمت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية ـ المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط في بداية حديثها شكرها لمختلف الجهات التي بادرت بالتعاون معهم وقدمت التسهيلات من القطاعين الحكومي والخاص. وأضافت: إنه بعد استمرار هذه الخدمة لمدة أسبوع وجدنا استحسانًا كبيرًا لهذه الخدمة وخصوصًا من فئة كبار السن وذوي الإعاقة، مؤكدة أن من أهم إيجابيات الخدمة وجود التباعد الجسدي بين المراجعين ويتيح الفرصة لأخذ التطعيم بكل أريحية، ولقد كان لتواجد أفراد من شرطة عمان السلطانية والكشافة في عملية تنظيم دخول السيارات سهل علينا الازدحام. فيما قالت الدكتورة لمياء البلوشية ـ مديرة دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض: إن عمل التحصينات بنادي السيارات يلقى تجاوبًا جيدًا من الفئات المستهدفة وإن عملية التطعيم لا تتأخر وتسير بطرق سلسة.

وتحدثت الدكتورة زينب البلوشية ـ رئيسة قسم الوقاية ومكافحة العدوى بدائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بأنه تم تدريب الكشافة على كيفية التنظيم والتأكد من الفئات المستهدفة للقاح توفيرًا للوقت والجهد كما يتم تعقيم المكان قبل وبعد انتهاء فترة العمل. وقال سليمان الرواحي مدير عام الجمعية العمانية للسيارات بأن الجمعية قدمت جميع التسهيلات من أجل خدمة الفئات المستهدفة للقاح، فمنذ أن تم عرض الفكرة عليهم، قاموا مباشرة بتهيئة الموقع، وعملوا على وضع المسارات للدخول والخروج.

فيما ذكر محمد البلوشي ـ مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية العمانية للسيارات أنه تم وضع الملصقات والبوسترات والصور الإرشادية والتوعوية على جوانب المسارات حتى يسهل عملية الاستدلال والالتزام بالمسار من أجل الوصول إلى مكان التطعيم بسهولة.

وأشار الدكتور زاهر الخروصي من المديرية العامة للخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني إلى أن المديرية وفرت بعض الحافلات المجهزة بالمستلزمات الطبية وطبيب لتسهم في تسريع وتيرة عملية إعطاء اللقاح لمختلف أفراد المجتمع.

وقد أكدت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط عن رغبتها باستمرارية هذه الخدمة لما حققته من نجاح وإقبال من قبل المستفيدين من الفئات المستهدفة لا سيما تفاعل الجميع ومطالبتهم بتوفيرها وتطبيقها في جميع محافظات السلطنة.