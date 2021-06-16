السلطنة السادسة بالمنطقة فـي الجاهزية الحكومية للذكاء الصناعي

كتب ـ عبدالله الشريقي:

احتلَّت السلطنة المرتبة الـ48 دوليًّا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الصناعي 2020 الصادر عن مؤسسة oxford lnsights وذلك وفقًا لتغريدة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر «تويتر».

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