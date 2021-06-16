535 ألفا و578 .. إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية: بلغ إجمالي المُطعَّمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) وحتى يوم أمس (535) ألفًا و(578) شخصًا بنسبة بلغت 15 بالمئة من إجمالي المستهدفين. وبلغ إجمالي المُطعّمين بالجرعة الأولى (350) لفًا و(957) شخصًا من إجمالي المُطعَّمين بنسبة بلغت (66) بالمئة فيما بلغ إجمالي المُطعَّمين بجرعتين (184) ألفًا و(621) شخصًا بنسبة بلغت 34 بالمئة، وبلغ إجمالي الجرعات المُطعَّم بها (720) ألفًا و(199) جرعة. وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر والتطعيم بالجرعة الأولى لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70 بالمئة من السكان وتُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) التي وضعتها الوزارة. وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين للحملة، الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).