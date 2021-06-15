السلطنة تشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة

الدوحة-العمانية: شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

مثَّل السلطنة في الاجتماع سعادة محمد بن ناصر الوهيبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

تمَّ خلال الاجتماع التشاوري بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوُّراتها.

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