«الصحة» تواصل حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومراكز التطعيم تشهد إقبالا جيدا فـي جميع محافظات السلطنة

في المحليات 15 يونيو,2021 نسخة للطباعة

مسقط – العمانية: واصلت وزارة الصحة حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا للذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر والجرعة الأولى لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وتوزعت مواقع التحصين بمحافظة مسقط في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في ولاية بوشر ومدرسة جابر بن زيد لقاطني ولايتي مسقط ومطرح، ومدرسة النبهاء في المعبيلة الشمالية في ولاية السيب، وقاعة المناسبات بمقر مكتب والي العامرات في ولاية العامرات، وفي مجمع قريات الصحي لولاية قريات إضافة إلى خدمة التحصين ضد كوفيد 19 من داخل السيارة بالجمعية العمانية للسيارات.

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة إقبالًا جيدًا من قِبل المُستهدفين في الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد المرض.

وأشارت الدكتورة فاطمة بنت أحمد الهنائية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط مسؤولة مركز التحصين في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى وجود إقبال كبير لأخذ التطعيم من قِبل المستهدفين في الحملة خاصة متلقي الجرعة الأولى لموظفي الجهاز الإداري للدولة مضيفة أنه سيتم تحديث الفئات المستهدفة بشكل أسبوعي.

كما تشهد الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد-١٩ في محافظة الوسطى تواصلاً وإقبالاً من قِبل المستهدفين بالحملة والتي تشمل كلاً من ولايات هيماء والدقم والجازر ومحوت.

واستهدفت الحملة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وطلاب دبلوم التعليم العام والمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم وموظفي المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية، كما شهدت مراكز التحصين في الولايات الأربع خلال هذه الأيام إقبالاً من الفئات المستهدفة لحملة التحصين ضد كوفيد-١٩.

وقال الدكتور إبراهيم بن هلال المحروقي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الوسطى إنّه وُضِعت خطة تنفيذية على مستوى المحافظة تشمل أربعة مراكز للتطعيم في الولايات الأربع، كما شُكِّلت فرق عمل مُشتركة بالمحافظة بين الجهات المعنية والمتمثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية والمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة.

ونصح المواطنين والمقيمين من الفئات المُستهدفة بالإسراع في أخذ الجرعة لما لها من أهمية في تجنّب المضاعفات خلال الإصابة بالفيروس حيث يتم توفير اللقاحات حسب الحزم التي أقرّتها وزارة الصحة للحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد-١٩.

كما تواصل الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 في محافظة الداخلية و تستمر المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة في حملة تطعيم الجرعة الأولى لموظفي المؤسسات الحكومية والمدنية بالمحافظة باللقاحات المُضادة لكوفيد 19، حيث خصّصت صحية الداخلية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية ٨ مراكز لأخذ اللقاح على مستوى المحافظة حسب الجداول المُعدّة لكل مؤسسة.

وقال الدكتور سالم بن حمد البوسعيدي مدير دائرة الرعاية الصحية الأوليّة بمحافظة الداخلية لوكالة الأنباء العمانية إنّ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية تستمر في مراكزها المختلفة بكل ولاية في تقديم خدمات التطعيم للمستهدفين.

وأضاف أنه تم تطعيم ما مجموعه 6458 موظفًا حكوميًا يمثّل العمانيون منهم 6016 موظفًا بينما بلغ عدد الوافدين 442 شخصًا.

وأكّد مدير دائرة الرعاية الأولية أنه ستنطلق الأسبوع المقبل حملة تطعيم الأشخاص فوق 45 سنة وستكون العملية منظمة بنظام المواعيد.

وفي محافظة شمال الشرقية تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بمواصلة تحصين مَن سبق أنْ تلقوا الجرعة الأولى منذ عشرة أسابيع وأكثر، حيث يأتي تطعيم هذه الفئة بعد الانتهاء خلال الأسبوع الماضي من تطعيم موظفي المؤسسات الحكومية والمعلمين المشرفين على امتحانات شهادة الدبلوم العام بالمحافظة، بالإضافة إلى طلبة تعليم الكبار الدراسين في شهادة الدبلوم العام، بمختلف ولايات المحافظة.

وقال محمد بن خليفة العبري مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية في حديث لوكالة الأنباء العمانية “إن الاستعدادات كانت مبكّرة من خلال خطة استراتيجية على مستوى وزارة الصحة لتطعيم كافة الفئات خلال شهر يونيو الحالي وتمتد إلى شهر يوليو المقبل”، مؤكدًا أنّه تمّت تهيئة مراكز التحصين في المحافظة بكافة المستلزمات الضرورية لنجاح عملية التحصين، حيث خصّصت قوائم معتمدة لكل فئة من الفئات المُستهدفة بكل مرحلة من مراحل التحصين، مضيفًا أنّه يتم من خلال هذه القوائم استقبال الفئات المُستهدفة في المراكز التي خُصّصت في ولايات المحافظة، وتتم عملية التحصين مع اتّخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أنَّه خلال هذه الأيام يتم تحصين مَن سبق أن تلقوا الجرعة الأولى منذ عشرة أسابيع وأكثر وذلك في 9 مراكز تحصين موزعة بواقع 3 مراكز في ولاية المضيبي ومركزين بولاية دماء والطائيين ومركز واحد بكل من ولايات إبراء وبدية والقابل ووادي بني خالد، موضحًا أنَّ أعمال التحصين الحالية تتواصل بعد الانتهاء خلال الأسبوع المنصرم من المرحلة التي استهدفت موظفي المؤسسات الحكومية بالمحافظة حيث وصلت نسبة التحصين لهذه الفئة 98 بالمائة، وكذلك المرحلة الثانية التي استهدفت تحصين طلبة شهادة الدبلوم العام والعاملين في لجان الامتحانات من معلمين ومشرفين والتي وصلت نسبة التحصين بها إلى 99 بالمائة، مؤكدًا أنّ المديرية ستواصل خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في الأسبوع المقبل التحصين لفئات جديدة تستهدفهم الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بالسلطنة، وهم أفراد المجتمع من أعمار 45 سنة فما فوق، حيث من المؤمل استهداف قرابة 15000 فرد في هذه الفئة في مختلف ولايات المحافظة.

كما تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة تطعيم الجرعة الثانية ممن أكملوا عشرة أسابيع فما فوق للذين اخذوا الجرعة الأولى والتي بداتها وزارة الصحة في السادس من يونيو الحالي ومازالت الحملة مستمرة في مختلف ولايات المحافظة والمواقع المخصصة لأخذ التطعيم.

وأوضحت الدكتورة ليلى بنت علي الكلباني رئيسة قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة ان عمليات التطيعم متواصلة في المراكز الصحية المخصصة لاخذ الجرعة الثانية وقد تم التواصل مع الافراد وجميع من اخذ الجرعة الأولى واكملوا عشرة أسابيع لاخذ اللقاح من الجرعة الأولى ومازالت عمليات التطعيم مستمرة.

وكذلك تم تخصيص مستشفى عمان الخير -استر عبري كمركز لتحصين العاملين الصحيين بالقطاع الخاص حيث سوف يشمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الصحية الخاصة والصيادلة ومساعدي الصيدلة بالصيدليات الخاصة بالمحافظة حيث سوف يقدم لهم على حسب المواعيد المعطاة لهم.

وأضافت انه فيما يتعلق بالجرعة الأولى من تطعيم المؤسسات الحكومية في محافظة الظاهرة فانه تم تغطية مانسبته اكثر من 98 بالمائة من الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية وقد تم تغطية الفئة المستهدفة خلال أسبوع الحملة وهذا دليل على وعي أفراد المجتمع عامة وموظفي المؤسسات الحكومية خاصة بأهمية أخذ اللقاح لما له فوائد للحد من انتشار الفيروس وتقليل المضاعفات والوفيات.

وحول الاستعداد للحملة الوطنية التي تشمل العمانيين من هم فوق ( 45) أوضحت الدكتورة ليلى الكلبانية انها تبدأ يوم الاثنين القادم من هم أعمارهم ٤٥ عامًا فأكثر وتم إعتماد آلية المواعيد من خلال برنامج ترصد وتم تحديد عدة مواقع بالمحافظة وسوف يتم الاعلان عنها لاحقاً من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة ومن المحتمل أن تستمر هذه الحملة عدة أشهر.

وفي محافظة جنوب الباطنة تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة حملة التطعيم لموظفي القطاع الحكومي بالمحافظة وطلبة الدبلوم العام والهيئة التدريسية المشرفة على امتحانات الدبلوم العام وطلاب تعليم الكبار الذين لم يتمكنوا من أخذ اللقاح خلال الفترة الماضية وذلك بمجمع الرستاق الرياضي بالإضافة إلى حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر بمختلف ولايات المحافظة حيث تم تحديد أماكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاحات في مركز الرستاق الصحي ومجمع الرستاق الصحي ومجمع المصنعة الصحي ومجمع بركاء الصحي ومركز نخل الصحي إضافة إلى بقية المؤسسات الصحية بولايات المحافظة.

كما تتواصل بمحافظة ظفار الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك بمراكز التحصين المختلفة بالولايات.

ويبرز مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة كمركز للتحصين في مدينة صلالة لما يحويه من إمكانات وخدمات صحية وطبية وفنية سخرت للوصول إلى أكبر نسبة من المستهدفين في الحملة .

وأوضح محمد بن سعيد حمدية الشحري ـ رئيس قسم الأمراض المعدية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار والمشرف الميداني على حملة التحصين في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بأن عملية التحصين بالمجمع تبدأ بتنظيم الفئات المستهدفة من المداخل المخصصة للتحصين سواء للرجال او النساء فعند الدخول إلى القاعة يتم تسجيل المستحقين للجرعة وذلك بأخذ بياناتهم سواء مستحقي الجرعة الأولى أو الثانية وإدخالها في نظام الترصد، تليها مرحلة أخذ اللقاح، وبعد تلقي اللقاح يتم توجيه المطعمين إلى أماكن مخصصة للانتظار لمدة لا تزيد عن ١٥ دقيقة للتأكد من عدم حدوث اي أعراض جانبية بعد اللقاح، وأثناء ذلك يتم توعية الافراد وتثقيفهم بكل ما يتعلق بعملية التحصين والإجراءات الواجب اتباعها بعد التحصين والأعراض المصاحبة لها، بالإضافة إلى توجيههم إلى تحميل المواد التوعوية إلكترونيًا عبر أجهزة الهاتف.

ويؤكد رئيس قسم الأمراض المعدية بصحية ظفار أنه تنشط بمركز التحصين بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة يوجد حوالي ٢٠ فريقًا، (١٠) في جانب الرجال ومثلها في جانب النساء. وعن خطط التحصين في الفترة القادمة، يشير الشحري الى أن مركز التحصين بشكله الحالي باستطاعته استيعاب ٢٠٠٠ شخص يوميًا دون ان تكون هناك اي صعوبة في عملية التحصين، وفي حالة تزايد الاقبال على مركز التحصين فإن التنسيق جارٍ مع مختلف المؤسسات الحكومية لإيفاد فرق طبية لتحصين منتسبيها في مقار عملهم وذلك بتجديد مواعيد مسبقة، كيلا تشكل الأعداد المتدفقة على مركز التحصين اي ضغوط على سير العمل

وشهدت الحملة إقبالا واسعا من الفئات المستهدفة وسارت عملية التطعيم بكل سهولة ويسر نظرا للاستعدادات المبكرة التي اتخذت من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة إلى جانب الوعي المجتمعي حول أهمية التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كما قام عدد من المسؤولين بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بزيارات ميدانية لمتابعة سير حملة التطعيم والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التطعيم وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.