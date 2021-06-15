السلطنة وإيران تبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدتين مواصلة التعاون الثنائي والشراكة فـي مختلف المجالات

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية أمس بديوان عام الوزارة، سعادة علي أصغر خاجي ـ المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة.

وأكّد الجانبان خلال المقابلة على علاقات الصداقة بين البلدين والعزم المشترك على مواصلة التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد السياسي تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع سعادة السفير سعود بن أحمد البرواني ـ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة علي نجفي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

كما عقدت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس جلسة مباحثات رسمية وذلك بديوان عام وزارة الخارجية. ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، كما ترأس الجانب الإيراني سعادة علي أصغر خاجي ـ المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني.

تم خلال الجلسة تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطورها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.