السلطنة تشارك في أعمال الدورة الـ 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

القاهرة – العمانية: شاركت السلطنة في أعمال الدورة الـ13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي عُقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مثَّل السلطنة سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام.ناقشت الدورة التي تترأسها العراق، مشروع جدول أعمال الدورة الـ (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها غدًا الأربعاء برئاسة السودان، وكذلك اعتماد التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها الـ (95) التي عُقدت بالقاهرة الأحد الماضي، لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته غدًا الأربعاء للنظر في إقرارها.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية إنَّ أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي التحضيرية لهذه الدورة جرت في مناخٍ من التوافق بين ممثلي الدول الأعضاء المشاركة، وتمّ بحث البنود المُدرجة في جدول الأعمال والتي تصدرتها التطوُّرات الراهنة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ هذه القضية المصيرية تظل من أهم واجبات مجلس وزراء الإعلام وأولوياته، انسجامًا مع المحددات الثابتة والقرارات ذات الصلة لجامعة الدول العربية، الداعمة للحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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