وقَّعت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية أمس مع جامعة نزوى اتفاقية تدريب طلبة التمريض والعلوم الصحية والصيدلة وذلك بمبنى الجامعة.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة الدكتور أحمد العبري ـ مدير عام تنمية الموارد البشرية بالوزارة، ووقَّعها نيابة عن جامعة نزوى الدكتور سالم بن سعيد التوبي ـ عميد كلية الصيدلة والتمريض بالجامعة. وقد نصَّت الاتفاقية على السماح باستخدام المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة لتدريب طلبة التمريض والعلوم الصحية والصيدلة بجامعة نزوى. يُذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثانية لهذا العام والرابعة ضمن مجموعة اتفاقيات مماثلة، وهي تأتي ضمن إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك بهدف إكساب طلاب هذه المؤسسات المعرفة العلمية والتطبيقية في مجال تخصصاتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» و«جامعة نزوى» توقعان اتفاقية تدريب طلبة التمريض والعلوم الصحية والصيدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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