مسقط ـ العمانية:

عُقدت أمس عبر الاتصال المرئي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين السلطنة ومملكة النرويج. ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، فيما ترأسها من الجانب النرويجي سعادة فيبرون ديسفيك المدير العام لإدارة الشؤون الإقليمية بالخارجية النرويجية.

جرى خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين مواصلة تطويرها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شارك في المشاورات سعادة السفير يوسف بن سعيد العامري سفير السلطنة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية غير المقيم لدى مملكة النرويج، وسعادة أويفند ستوكة سفير مملكة النرويج المعتمد غير المقيم لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة والنرويج تبحثان العلاقات الثنائية وتؤكدان حرصهما على مواصلة تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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