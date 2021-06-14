90٪ نسبة الاشغال بالمستشفى الميداني لـ«كوفيد ـ 19»

في المحليات 14 يونيو,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:

بلغ إجمالي عدد المنوَّمين في المستشفى الميداني لمرضى (كوفيد ـ 19) حتى الآن ١٢٤ مريضًا، حيث وصلت نسبة الإشغال في المستشفى إلى أكثر من ٩٠ بالمئة، فيما وصل عدد الحالات في قسم الاعتماد العالي إلى الطاقة الاستيعابية بنسبة إشغال وصلت إلى ١٠٠ بالمئة.

وأشار الدكتور نبيل بن محمد اللواتي ـ مدير المستشفى الميداني لمرضى (كوفيد ـ 19) في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن المستشفى زاد من الطاقة الاستيعابية إلى ١٥٠ سريرًا، لافتًا إلى أنه خلال الفترة من ٢٥ مايو الماضي وحتى يوم أمس تمت زيادة عدد الأسرَّة إلى ٥٠ سريرًا.

وذكر أن المستشفى استقبل يوم أمس ٣١ حالة، كما يستقبل أكثر من ٢٤ حالة بشكل يومي تقريبًا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن فترة بقاء المرضى في المستشفى يؤثر بشكل كبير على استقبال الحالات الأخرى خصوصًا في الوقت الحالي، وهناك ضغط كبير على الأسرَّة مع زيادة عدد الإصابات.

وأوضح بأن الحالات الموجودة حاليًّا أكثر حرجًا وشدةً مقارنة بالموجات السابقة حيث إن الحالات التي تصلنا تكون في وضع حرج، سواء بنقص حاد في الأكسجين أو فشل ظاهر في الجهاز التنفسي والتي تظهر منذ أول أسبوع لظهور الأعراض، لافتًا إلى أن هذه الأعراض كانت تظهر سابقًا في الأسبوع الثاني، وهو ما يؤكد شراسة الفيروس. وأفاد الدكتور نبيل اللواتي أن أغلب المرضى في المستشفى الميداني من فئة الأقل من ٦٠ سنة، لافتًا إلى وجود نسبة ضئيلة جدًّا في عدد المرضى الذين تلقوا جرعتين، أما من تلقوا جرعة واحدة فكانت الأعراض أقل حدة من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، مؤكدًا أهمية أخذ اللقاحات المُضادة لـ(كوفيد ـ 19) مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ومن جانب آخر أشارت نتائج استطلاع الرأي حول تطعيم فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة خلال الفترة من 15 وحتى 31 من ديسمبر 2020م إلى أن أكثر من نصف المجتمع العُماني سيأخذ لقاح كورونا (كوفيد ـ 19)، كما أظهرت النتائج أن 88 بالمئة من الأفراد لديهم معرفة باللقاح المستخدم في علاج المرض، (93 بالمئة لدى العُمانيين و79 بالمئة لدى الوافدين). وأوضحت النتائج أن نسبة معرفة المجتمع بمرض كورونا (كوفيد ـ 19) تصل إلى متوسطة وعالية، حيث بلغت المعرفة بأعراض المرض وطرق الوقاية منه نسبة 96 بالمئة لكل منهما، وبلغت نسبة معرفة الانتقال وكيفية التعامل عند ظهور أعراض المرض نسبة 95 بالمئة لكل منهما، أما فيما يتعلق بمعرفة الفئات الأكثر إصابة بالمرض فبلغت 93 في المئة.

وبيَّنت نتائج الاستطلاع أن 67 بالمئة من الأفراد يعتمدون على التواصل الاجتماعي، في حين أن 56 بالمئة يعتمدون على التليفزيون.

ويرى أكثر من نصف المجتمع أن اللقاح يمكن أن يقي من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، أما 44 بالمئة منهم فيرون إمكانية إعطاء اللقاح لمن له تاريخ سابق بالمرض، ويرى 42 بالمئة إمكانية إعطاء اللقاح للمصابين حاليًّا بالمرض.

وأشارت النتائج إلى أن 51 بالمئة من العُمانيين سوف يأخذون اللقاح، 57 بالمئة للذكور، و38 بالمئة للإناث، في حين بلغت النسبة 68 بالمئة عند الوافدين لتشكل 69 بالمئة للذكور و59 بالمئة للإناث.

كما أشارت إلى أن 84 بالمئة من الذين وافقوا على أخذ اللقاح سوف يأخذون الجرعتين الأولى والثانية، وأن 42 بالمئة ليس لديهم قلق من تلقِّي اللقاح وسينصحون عائلاتهم وأصدقائهم بأخذه.

جدير بالذكر أن عيِّنة الاستطلاع شملت ثلاثة آلاف فرد بنسبة 67 بالمئة للعُمانيين و33 بالمئة للوافدين.