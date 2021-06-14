فـي يومهم العالمي.. السلطنة تثمن دور المتبرعين بالدم

شاركت السلطنة أمس دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار:(تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة).وبهذه المناسبة نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة خدمات بنوك الدم وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أمس احتفالًا هدف إلى تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم اللذين يمنحون دمهم المنقذ للحياة هدية للآخرين.

وقد ثمّن معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة في كلمة مسجلة له الجهود المخلصة التي يبذلها أفراد المجتمع في إنجاح حملات التبرع بالدم الفعالةِ في إنقاذِ أرواح عديدة وزرع الابتسامة في وجوه العديد من المرضى.

وقال سعادة الدكتور جان جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة: إنّ توفير الدم المأمون أمر بالغ الأهمية في انقاذ ملايين الأرواح كل عام في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ على حد سواء.

من جانبها قالت الدكتورة زينب بنت سالم العريمية ـ مديرة دائرة خدمات بنوك الدم هذا العام الثاني الذي تنطلق فيه حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم خلال جائحة (كوفيد ـ 19)، وتسلط الضوء على ما يقدمه الشباب المتبرع بالدم من مساهمات حيوية في انقاذ الأرواح وتحسين صحة مجتمعاتهم.

من جهة أخرى قامت جامعة السلطان قابوس أمس بتكريم المتبرعين بالدم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدم الذي يأتي هذا العام تحت شعار “‏تبرع بدمك واجعل العالم ينبض بالحياة” سفراء بنك الدم الجامعي.

وسلطت منظمة الصحة العالمية هذا العام الضوء على إسهام المتبرعين بالدم في ‏إنقاذ الأرواح، وعلاج المرضى بهدف إذكاء الوعي العالمي بشأن الحاجة المستمرة إلى الدم المأمون، وضرورة المبادرة والمواظبة على التبرع بالدم ضمانًا لإتاحة الإمدادات اللازمة منه.

وقالت الدكتورة أروى بنت زكريا الريامية استشاري أول أمراض الدم بمستشفى الجامعة ومديرة برنامج علم أمراض الدم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية أن بنوك الدم تواجه تحديات متزايدة في إتاحة كميات كافية من الدم لدعم احتياجات المرضى، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان جودته ومأمونيته. من جانبه عبّر الدكتور خليفة بن ناصر الوهيبي مدير مستشفى جامعة السلطان قابوس عن شكره لجميع من ساهم في الدفع بثقافة التبرع بالدم وخدمة التبرع به إنقاذًا لحياة العديد من المرضى وتخفيفًا لمعاناتهم.