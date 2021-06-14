برنامج تدريبي حول «إعداد المدربين القضائيين والقانونيين» بدول التعاون

نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

افتتح المعهد العالي للقضاء يوم أمس برنامجًا تدريبيًّا عبر الاتصال المرئي حول (إعداد المدربين القضائيين والقانونيين) للقضاة وأعضاء الادعاء العام والنيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي تنظيم المعهد لهذا البرنامج تنفيذًا للتوصيات الواردة في اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية بدول المجلس، ويشارك فيه أربعة وعشرون قاضيًا وعضو ادعاء عام من جميع دول المجلس. وقد ألقى الدكتور نبهان بن راشد المعولي ـ عميد المعهد العالي للقضاء كلمة بمناسبة افتتاح البرنامج قال فيها: لهذا البرنامج أهمية كبيرة تتضح من خلال الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والتي تتمحور حول إعداد المدرب المختص المؤهل في المجال القضائي والقانوني، فضلًا عن تناول أساسيات إدارة العملية التدريبية بشكل علمي واحترافي، كما أكد المعولي على أن تنفيذ هذه البرنامج يأتي تعزيزا للعمل الخليجي المشترك لا سيما في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي التي ينظمه المعهد العالي للقضاء يعد أول برنامج تدريبي مشترك يعقد على مستوى المعاهد القضائية بدول المجلس، وينفذ البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين كل من الدكتور هادي بن صالح العوبثاني والدكتور ماجد بن ناصر المحروقي.