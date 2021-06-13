«مجلس الاعتماد» يعقد اجتماعه الثاني للعام الحالي

عقد مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعه الثاني للعام الحالي 2021م، وذلك بمكتب معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بديوان عام الوزارة.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رئيسة مجلس إدارة الهيئة.

حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المواضيع، منها: طلبات إدراج أو تأجيل بعض عمليات المراجعة الخارجية، ومناقشة عدد من سياسات الهيئة واعتماد تعديلاتها، والمراجعون الخارجيون المزمع إضافتهم إلى السجل الوطني للمراجعين الخارجيين أو حذفهم منه، والاعتماد الدولي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي.

كما اطّلع المجلس على الملخص لعمليات المراجعة الخارجية التي تم الانتهاء منها أو البدء بها منذ مصادقة مجلس الإدارة، في أبريل 2020م، على قرار تأجيلها لمدة سنة، نتيجة لجائحة كورونا.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية ـ نائبة رئيس المجلس، والدكتور حمد بن هاشم الذهب، والأستاذ الدكتور سليمان بن محمد البلوشي (عبر الاتصال المرئي)، والدكتور أحمد بن سالم العبري، والأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي (عبر الاتصال المرئي)، والدكتور عمار بن محمد العجيلي.

كما حضر الاجتماع مقرر مجلس الإدارة الدكتور سالم بن رضا رضوى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.