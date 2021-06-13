وزير المكتب السلطاني يستقبل السفير السعودي

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس سعادة عبدالله بن سعود العنزي ـ سفير المملكة العربية السعودية المعيَّن لدى السلطنة.

في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسعادة السفير السعودي الذي قدم شكره وتقديره للسلطنة للجهود التي تقوم بها في المنطقة، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأهمية والمتعلقة بالمستجدات الراهنة في المنطقة إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.

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