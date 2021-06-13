السلطنة وفرنسا توقعان على مذكرة تفاهم فـي مجال التعاون العسكري

مسقط ـ العمانية: وقَّعت السلطنة والجمهورية الفرنسية أمس بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وتتعلق المذكرة بتنظيم أوجه التعاون العسكري بين السلطنة والجمهورية الفرنسية بما يعزز علاقات التعاون القائمة والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب العماني معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع، فيما وقعها من الجانب الفرنسي سعادة رينو سالينس ـ سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى السلطنة.

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