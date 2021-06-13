بدء فعاليات التمرين الجوي «الحزم» لسلاح الجو السلطاني العماني

مسقط ـ العمانية: انطلقت صباح أمس بقاعدة المصنعة الجوية بسلاح الجو السلطاني العماني فعاليات التمرين الجوي (الحزم) بإسناد من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني, والبحرية السلطانية العمانية، وبمشاركة عناصر من قوة السلطان الخاصة.

اشتمل التمرين على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب وأدوار القوات المشاركة والمهام التي تنفذها الطائرات بمختلف أنواعها، وفقا لخطة التمرين العامة والأهداف الوطنية المنشودة منه، ويأتي هذا التمرين بهدف إدامة الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي السلاح والطائرات الحديثة التي زود بها السلاح والأجهزة والبرامج العسكرية الإلكترونية المتطورة ضمن خطط التطوير والتحديث المستمرة لسلاح الجو السلطاني العماني وباقي قوات السلطان المسلحة، وبما يحقق الأهداف العملياتية التي يضطلع بها سلاح الجو السلطاني العماني في حماية وسلامة سماء السلطنة وفقا للمهام والواجبات الوطنية المنوطة له في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس. كما يهدف التمرين إلى تفعيل، وتوحيد وتطبيق مفهوم العمليات الجوية المشتركة، ورفع مستوى التنسيق العملياتي في أساليب العمل الجوي المشترك بين قوات السلطان المسلحة وبما يتماشى مع أي موقف ، والتي تجسد مستوى الانسجام العالي لمنتسبي السلاح في تنفيذ مختلف الخطط العملياتية المشتركة.

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