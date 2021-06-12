أهالي مسندم يثمنون التوجيهات السامية بتطوير المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة

في المحليات 12 يونيو,2021 نسخة للطباعة

كتب ـ محمد العلوي:

■■ أعرب أبناء وأهالي محافظة مسندم عن شكرهم للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ بشأن تطوير المحافظة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتنويع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية التي تمتلكها المحافظة والتي أقرها مجلس الوزراء في العديد من المجالات. حيث ثمّن الأهالي هذه التوجيهات والاهتمام من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ لما تزخر به المحافظة من تنوع في مختلف المجالات، وأكد أبناء المحافظة أن هذه التوجيهات تلامس طموحات وأبناء المحافظة. ■■

وقد التقت (الخليج 365) بعدد من المسؤولين والأهالي بالمحافظة.. بداية يقول المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني ـ عضو مجلس الدولة: إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة ما هي إلا بداية انطلاقة لعهد جديد وشامل لمحافظة مسندم وهي محور أساسي نحو المستقبل المشرق الذي سوف تشهده هذه المحافظة العزيزة على قلب كل عماني، وكما هو معروف بأن قاطرة النمو والازدهار للنهضة المتجددة في عمان الحبيبة يقودها القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته، وهذا ما ركزت عليه التوجيهات السامية لجلالته ـ حفظه الله ـ بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المساندة ذات الأبعاد الاستراتيجية المتنوعة والمتعددة ومنها العلمية والسياحية والاجتماعية.

وقد استقبل أهالي محافظة مسندم التوجيهات السامية بالشكر والعرفان والولاء لصاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مثمنين ومقدرين اللفتة السامية الكريمة، متفائلين بأن المرحلة القادمة للمحافظة سوف تشهد تطورًا متنوعًا وملحوظًا خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء الله والتي سوف يكون العنصر البشري من أهم ركائزها في البناء والتطوير، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل متنوعة وفتح استثمارات في مختلف المجلات الاقتصادية والعقارية واللوجستية .. وغيرها من القطاعات الواعدة في محافظة مسندم.

من جانبه أوضح سعادة الشيخ حمد بن سعيد المعمري ـ والي ولاية مدحا بأنه ليس من الغريب على المتابع للشأن العماني الداخلي أن يلحظ بجلاء اهتمام المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشعبه في جميع النواحي والعلمية والاقتصادية والثقافية والصحية .. وغيرها وذات النفع العام والتي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر في جميع محافظات وولايات السلطنة لعل آخرها كان الإعلان عن حزمة من المشاريع ذات الاهمية في محافظة مسندم وأبرزها إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم وتطوير ميناء خصب وتحويله الى منطقة لوجستية خاصة تهدف الى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير وانشاء مناطق اقتصادية وسياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة.

وأضاف المعمري: إنّ مثل هذه المشاريع الاقتصادية التي تكفل الدولة حريتها على أسس العدالة الاجتماعية والتعاون والتوازن بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين المواطن والدولة من جهة أخرى ستسهم يقينًا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق وزيادة الانتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين في محافظة مسندم ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل واعدة لهم، فالدولة ماضية نحو تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص عن طريق توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له وذلك في اطار من قِيَم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ايمانًا من الدولة بأهمية الاهتمام بالفرد والأسرة على اعتبار أن الأسرة إنما هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية.

وقال سعادته: نجد أن الدولة عملت ولا تزال كذلك تعمل على تماسك الأسرة واستقرارها في موطنها عن طريق توفير سبل العيش الكريم لها، وفي محافظة مسندم استبشرت الأسر العمانية خيرًا بالتوجيهات السامية الكريمة التي لامست شعور جميع المواطنين، ولا ريب بأن الإعلان عن انشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم إنما يجسد معنى الوفاء للقائد جلالة السلطان هيثم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي وعد بتطوير التعليم ودعم وتشجيع فرص البحث العلمي، إيمانًا من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ بأن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية العمانية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل فكرة المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القِيَم الحضارية والروحية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف، ولطالما عملت الدولة ـ مشكورة ـ على كفالة حرية البحث العلمي والعمل على تشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمبتكرين، وما هذه التوجيهات السامية الكريمة بالأمس القريب إلا ترجمة لهذه الأهداف والرؤى والتي يؤمل منها الكثير في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.

من جانبه أعرب سعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسي ـ والي ولاية دبا بمحافظة مسندم قائلًا: بسعادة غامرة وثناء عطر استقبل أهالي ولاية دبا وقاطنوها نبأ التوجيهات السامية الصادرة عبر مجلس الوزراء القاضية بإنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي وكذلك تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة وجعله وجهة مباشرة للاستيراد وللتصدير، فضلًا عن انشاء المناطق الاقتصادية التي تدعم تطوير مختلف القطاعات في المحافظة، كما قضت التوجيهات بإشهار منطقة محاس كمنطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب، وإنّ هذه التوجيهات تعكس واقع الاهتمام الذي يوليه جلالته ـ أعزه الله ـ وحكومته الرشيدة في استثمار التفرد الذي تتمتع به محافظة مسندم من حيث الموقع والمقومات، والذي يؤهلها لتكون جاذبة لاستقطاب المستثمرين واصحاب المبادرات ذات العائد الاقتصادي، سواءً من داخل السلطنة أو خارجها، وخصوصا تلك المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي والسمكي، كما أن هذه التوجيهات تعبر عن واقع المطالب التي ينشدها ابناء هذه المحافظة، والتي يتم رفعها للقطاعات الحكومية المختلفة بين الحين والآخر، أو من خلال الزيارات المتكررة لأصحاب المعالي والسعادة للمحافظة.

واكد سعادته أن تزامن التوجيه بإنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم مع جملة المشاريع التنموية الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي، يُعدُّ تأكيدًا من القيادة السياسية في نهضتها المتجددة على بناء الانسان العماني في هذه المحافظة وتسليحه معرفيًّا، ليؤدي ما هو مأمول منه، وبما يتوافق مع أمانيهم وتطلعاتهم للمساهمة في بناء عمان الحاضر والمستقبل، وأستطيع القول إن ما شهدناه من عزائم وهمم لدى أبنائنا وبناتنا في هذه الولاية وباقي ولايات المحافظة له ومدعاة للتفاؤل والفخر.

وقالت الدكتورة عائشة بنت سليمان الشحية ـ مديرة مستشفى دبا: بكل فخر واعتزاز تلقينا صباح الأربعاء الماضي أسعد الأخبار من لدن حضرة صاحب الجلالة سلطاننا المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك في إطار الاهتمام السامي من لدن جلالته بتطوير محافظة مسندم وتحقيق التنمية الشاملة التي طالما انتظرها أبناء المحافظة مشيرة إلى أن هذه القرارات ـ والتي نعتبرها نحن أبناء مسندم وفي ظل الظروف الاقتصادية والصحية المحيطة ـ إنما تعكس اهتمام جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بالمحافظة، وإعطائها الأولوية، هذه القطعة من عُمان، البعيدة جغرافيًّا ولكن الحاضرة روحًا وكيانًا لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وإننا إذ نثمن لجلالته رعايته واهتمامه بالمحافظة وأبنائها، فإننا نجدد ولاءنا وإخلاصنا لجلالته وللوطن، وإننا على العهد باقون وعلى الخير والتقدم والتطور عازمون برعاية قائد البلاد نسل السلاطين، ومكمل نهضتها التي تأسست على يد والدنا الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وهذه الحزمة من المشاريع التنموية التعليمية والاقتصادية والسياحية، وفي هذه الفترة التي يتطلع اليها أبناء المحافظة، قد جاءت تبشيرًا واستبشارًا، وتعزيزًا وتمكينًا لأبناء مسندم في هذه الرقعة الغالية من عمان.

كما أعربت الطالبة الجامعية سفانة بنت أحمد المدحاني بقولها: إن ما تفضل به جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لهذه المحافظة من مشاريع متنوعة تهدف إلى تغييرات جذرية في ولاياتها الأربع، حيث إنّ لهذه المكرمات الأثر الكبير في نفس المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تلم بالعالم أجمع وتؤثر على الاقتصاد العالمي عمومًا واقتصادنا الوطني على وجه الخصوص، ويأتي تنفيذها في هذا الوقت طمأنة للمواطن العماني عمومًا ولمواطني المحافظة خصوصًا أن عمان واقتصادها بخير وأن الحكومة تمتلك كافة المقومات والإمكانات لتنفيذ كافة المشاريع المتنوعة مؤكدة أن المحافظة تمتاز بمقومات ذات طبيعة بكر متنوعه ما بين بحرية وجبلية والمشاريع تعمل على ربط ولايات المحافظة بطريق خدمي آمن لتسهيل كافة المجالات والخدمات وإحداث التقارب في التنقل، كما يخدم السياحة الجبلية والبحرية لكثرة القرى البحرية الجميلة في المحافظة، وكان الطريق الوحيد إليها فقط ركوب البحر، حيث إن هذا الربط سينعكس أثره على السياحة الداخلية والخارجية وأيضًا يفتح الأفق للرياضات البحرية والجبلية، ناهيك عن الاهتمام الواضح بقطاع الصحة من خلال إنشاء مستشفى خصب التخصصي ومستشفى مدحا اللذين يشارفان على الانتهاء، وتوج ذلك بتوجيهات سامية لفتح فرع للكلية التقنيه العليا في المحافظة ذات اختصاصات مميزة تهدف لخدمة هذا المسار وهذه الأهداف المرسومة ودليل اهتمام وحرص الحكومة على تفعيل وتسريع الخطى نحو أهداف رؤية ٢٠٤٠،

ومن هنا فإن الواجب علينا جميعا أبناء المحافظة الشكر على هذه المكرمات التي أنعم علينا بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن نعمل يدًا بيد مع حكومتنا الرشيده لدفع عجلة التنمية وفق الأهداف والخطط المرسومة لهذه الرؤية التي لن تتحقق إلا بتضافر وتكاتف الجهود، وإننا أبناء المحافظة عمومًا ونحن أبناء ولاية مدحا على وجه الخصوص نستشرف الغد بصورة أفضل وآمال وطموح عالٍ وما نراه يتحقق من آن لآخر دليل وضوح الرؤية لدينا جميعًا حكومة وشعبًا.

وقال الدكتور يوسف بن عبدالله الشحي ـ من نيابة ليما: إنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نعبر عن فرحتنا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد جاءت توجيهاته السامية لتطوير محافظة مسندم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على بوابة الخليج العربي وكذلك إنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة نظرًا لما تتفرد به محافظة مسندم من تضاريس متنوعة وخلجان ساحرة وقرى بحرية هادئة وجبال شاهقة مُطلّة على بحر عمان ومضيق هرمز والخليج العربي وهي بيئة جاذبة للسياحة العالمية التي توفر للسائحين الاستجمام والهدوء والراحة النفسية وممارسة الهوايات المتنوعة والرياضات كرياضة الهايكنج وتسلق الجبال والغوص والصيد ومشاهدة الدلافين والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الطيور والجزر كجزيرة سلامة وبناتها وجزيرة أم الغنم والتلغراف ويمكن انشاء منتجعات سياحية وفنادق وتلفريك وإقامة المهرجانات السياحية والثقافية والفنية والمسابقات الدولية وبذلك تكون محافظة مسندم المحرك للاستثمارات السياحية ومنشطًا للحركة اللوجستية مؤكدًا بقوله: ومع ما يوليه جلالة السلطان هيثم المعظم من رعاية واهتمام وتوجيهات لمحافظة مسندم فقد جاءت الأوامر السامية بافتتاح فرع للكلية التقنية العليا استجابة لطلب أهالي المحافظة في إنشاء كلية لتعليم الأبناء في مرحلتهم الجامعية نظرا لكثرة عدد الطلبة في كليات التقنية العليا خارج المحافظة ومراعاة لظروفهم وتخفيفا لهم من عناء السفر وتكاليف النقل والسكن وفتح المجال للطلبة من الالتحاق بدراستهم الجامعية ممن كان بُعد الكليات عن المحافظة معوقًا لهم عن الالتحاق بالدارسة الجامعية وستُسهم تلك التوجيهات السامية في توفير فرص العمل للشباب ورفع المستوى الاقتصادي للمحافظة وانتعاش الحركة السياحية والصناعية واستثمار الموقع الذي تتفرد به محافظة مسندم وجذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة وجعل المحافظة وجهة عالمية للسياح والمستثمرين والزوار لما تتمتع به من مقومات سياحية وخدمات متنوعة.

ومن جانبه قال محمد الكسلي الشحي ـ من ولاية دبا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نرفع للمـقام السامي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الشكر والتقدير والثناء والاحترام بشأن تطوير شامل وموزع على جميع ولايات محافظة مسندم لتحقيق تنمية شاملة وتنويع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية التي تمتلكها المحافظة فقد أثلج الصدور بهذه البشرى لا سيما بظل الأزمة الاقتصادية والوبائية التي يمر بها العالم أجمع داعين المولى عز وجل أن يبارك جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ويحفظه أزمنة عديدة وأعوامًا مديدة.

وفي ولاية مدحاء أعرب محمد بن سالم المدحاني قائلًا: لقد استقبل أهالي محافظة مسندم التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ببالغ التقدير والعرفان والولاء، مثمنين توجيهات جلالته ـ أيده الله ـ ومعبرين بشكرهم وامتنانهم لجلالته ـ حفظه الله ـ فقد جاءت التوجيهات السامية تكملة لما تحقق على أرض محافظة مسندم من منجزات سابقة إلا أنها تتميز بتسارع وتنشيط المجال الاقتصادي الذي سوف يسهم بالارتقاء والتقدم والازدهار وبناء مرحلة جديدة تعتمد على الاقتصاد العام الذي يعتبر المحور الأساسي في عملية البناء والتطوير.